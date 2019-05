«Wohnen in der Schweiz – Arbeiten als GrenzgängerIn in Deutschland». Unter diesem Titel hat das Amt für Wirtschaft und Arbeit knapp 150 Stellensuchende im Aargau zu einem Infoanlass eingeladen, der nächste Woche in Brugg stattfindet. Interessierte erfahren, wie der Arbeitsmarkt in Deutschland funktioniert und welche Fachkräfte gesucht sind. Das Aargauer Amt für Arbeit spannt dabei mit jenem des Kantons Basel-Stadt zusammen, das ebenfalls einen Infoanlass durchführt. «Es handelt sich um einen Versuch», sagt Isabelle Wyss, Leiterin Sektion Arbeitsmarktliche Integration beim Kanton Aargau. Sie könne das Interesse nicht abschätzen und lasse sich überraschen. Pro Woche gebe es aber mindestens eine Anfrage von Personen, die in Deutschland eine Stelle angenommen und nun noch Fragen hätten.

Die Arbeitslosenquote im Aargau hat Ende April 2,5 Prozent betragen. Im Vergleich zum Vormonat ist sie um 0,1 Prozentpunkte gesunken, wie das Departement Volkswirtschaft und Inneres mitteilt. Insgesamt waren 9225 Personen als arbeitslos gemeldet. Die Zahl der Stellensuchenden hat um 187 Personen abgenommen und lag im April bei 15 325 Personen. Die Arbeitslosenquote im Bundesland Baden-Württemberg ist mit 3,1 Prozent höher. Das liegt daran, dass in Deutschland anders gerechnet wird. Die Schweizer Statistik ist geschönt. Ausgesteuerte oder ältere Stellensuchende erscheinen nicht.

Offener gegenüber Älteren

Wyss sagt denn auch, dass der Arbeitsmarkt im Süddeutschen gut sei, vor allem in der Hotellerie, Logistik oder im Handel. Vor allem für Stellensuchende über 50, für die sich die Jobsuche in der Schweiz am schwierigsten gestaltet, kann Deutschland attraktiv sein. Im Aargau brauchten sie im Durchschnitt 328 Tage, um eine Stelle zu finden. «Deshalb haben wir die Einladung zum Infoanlass vor allem an über 50-Jährige verschickt, die seit längerer Zeit auf Stellensuche sind», sagt Wyss. Denn anders als in der Schweiz spiele das Alter in Deutschland eine weniger wichtige Rolle. Ennet der Grenze seien Arbeitgeber gegenüber älteren Mitarbeitenden offener.