Zufikon 85-Jährige kochte für zwei dreiste Diebe – doch dann wurde sie misstrauisch Zwei Rumänen beklauten eine gutmütige Seniorin – weit kamen sie mit ihrer Beute aber nicht. Trotzdem warnt die Polizei vor der Masche, die auch unter dem Namen «Wasserglas-Trick» bekannt ist.

Der Wasserglas-Trick funktionierte , doch die DIebe wurden rasch gefasst. DPA

An einem Dienstag im August, um die Mittagszeit, war ein 23-jähriger Rumäne zusammen mit seinem Bruder unterwegs. Die beiden klingelten am Haus einer 85-jährigen Seniorin. Sie gaben an, Hunger und Durst zu haben, und wurden von der gutmütigen Dame hereingelassen. Während sie mit Kochen beschäftigt war, «durchsuchte der Beschuldigte zusammen mit seinem Bruder die Örtlichkeit nach Wertgegenständen», heisst es im Strafbefehl, der kürzlich rechtskräftig wurde.

Es dauerte offenbar nicht lange, und die beiden fanden 220 Euro, steckten ihre Beute ein und hatten es plötzlich eilig, das Haus zu verlassen. Allerdings, so heisst es im Strafbefehl, baten sie die Seniorin noch, ihnen das Essen einzupacken.

Die Diebe kommen nur bis nach Berikon

Wegen des überstürzten Aufbruchs schöpfte die Frau aber Verdacht und erkannte rasch, dass aus ihrem Schlafzimmer Geld fehlte. Die 85-Jährige wählte sofort den Polizeinotruf. Die Polizei fahndete nach den Dieben und sichtete am frühen Nachmittag beim Bahnhof Berikon zwei Männer, auf die das Signalement zutraf.

Die Kantonspolizei Aargau nahm die beiden Rumänen im Alter von 21 und 23 Jahren unter dringendem Tatverdacht fest. Aus dem Strafbefehl geht nun hervor, dass der 23-Jährige zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren, und einer Busse von 1000 Franken verurteilt wurde. Hinzu kommen Strafbefehlsgebühren über 1400 Franken.

Die Polizei warnt vor der Masche, die auch unter dem Namen «Wasserglas-Trick» bekannt ist. Wenn fremde Personen an der Haustüre klingeln und ein Glas Wasser verlangen, sollte man diese keinesfalls ins Haus lassen. Allenfalls kann man die Personen draussen warten lassen. (kob)