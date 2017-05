Franziska Roth kann durchatmen. Der Gesamtregierungsrat hat heute Mittwochmorgen ihren Antrag gutgeheissen und die 50-jährige Juristin Barbara Hürlimann zur neuen Abteilungsleiterin Gesundheit gewählt. Dabei sah vor wenigen Tagen noch alles ganz anders aus. Doch der Reihe nach.

Nachdem sich die neue SVP-Regierungsrätin Anfang Jahr bereits von ihrer Kommunikationschefin, dem Leiter der Abteilung Militär und dem Chef der Abteilung Gesundheit getrennt hatte, schien eine weitere Schlüsselmitarbeitern das Departement Gesundheit und Soziales zu verlassen: Barbara Hürlimann, die bisherige Stellvertreterin der Abteilung Gesundheit und erst seit ein paar Tagen interimistische Abteilungsleiterin, hatte offenbar von sich aus gekündigt. Konfrontiert mit den Recherchen der az konnte das Departement Hürlimanns Kündigung letzte Woche nicht bestätigen.

In Schaffhausen bereits unterschrieben

Im Nachhinein wird klar warum. Zwar hatte Hürlimann tatsächlich die Kündigung eingereicht, doch Franziska Roth wollte sie unbedingt behalten und verhandelte mit ihr in den letzten Tagen über ein neues Angebot: die Beförderung zur Abteilungsleiterin Gesundheit.

Doch so einfach war das nicht: Die gebürtige Schaffhauserin Barbara Hürlimann hatte nämlich nicht nur ihre Stelle beim Kanton Aargau gekündigt, sondern bereits in ihrer Heimat für eine neue Stelle unterschrieben. So meldete der Kanton Schaffhausen auf seiner Website versteckt zwar, aber unmissverständlich: "Der Regierungsrat hat lic. iur. Barbara Hürlimann als neue Leiterin des Gesundheitsamtes ernannt." Und weiter: Hürlimann trete ihr neues Amt am 1. Oktober 2017 an und ersetze den in Pension gehenden Dr. Markus Schärrer.