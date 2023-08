Zürich Altstetten Frau gegen den Kopf getreten: 17-jähriger Aargauer nach öffentlicher Fahndung verhaftet Nachdem er am Bahnhof Zürich Altstetten eine Frau schwer verletzte, fahndete die Polizei mit einem Zeugenaufruf nach dem Täter. Das zeigte Wirkung: Jetzt wurde ein 17-jähriger Aargauer als mutmasslicher Täter identifiziert.

Mit diesem Bild suchte die Polizei nach dem Täter. Bild: Kantonspolizei Zürich

Vier Monate lang suchte die Kantonspolizei Zürich nach dem Mann, der eine 49-jährige Frau mit einem Fusstritt gegen den Kopf schwer verletzte. Der öffentliche Zeugenaufruf führte nun zum Erfolg, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Beim mutmasslichen Täter handle es sich um einen 17-jährigen Mann aus dem Kanton Aargau. Gegen ihn wird nun wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Die 49-Jährige war am Morgen des 30. Aprils am Bahnhof Zürich Altstetten unterwegs, als sie in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe von sechs Männern geriet. Einer der Männer versetzte ihr dabei einen heftigen Tritt gegen den Kopf, worauf sie ins Spital gebracht werden musste. Die Männer flüchteten danach in einen Zug.

Die Rolle der übrigen fünf Beteiligten Männer, die in die Auseinandersetzung involviert waren, sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft I, der Jugendanwaltschaft sowie der Kantonspolizei Zürich. (zen)