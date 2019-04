Drilon und Florin (Namen geändert) wurden im Oktober 2017 in erster Instanz wegen Einschleichdiebstählen in den Kantonen Aargau, Solothurn und Thurgau zu Haftstrafen von je 5,5 und 3,5 Jahren verurteilt. Bis zu 39 Mal waren sie — teilweise gemeinsam — in Einfamilienhäuser eingebrochen und hatten dort Geld und Schmuck im Wert von über 90 000 Franken geklaut.

Es war eine Verhaftung wie im Film. Die Kantonspolizei Aargau umzingelte im Sommer 2016 ein Maisfeld in einem Suhrer Wohnquartier und suchte mit Helikoptern und Hunden nach Einbrechern. Kurze Zeit später führte sie zwei Männer vor laufender Kamera in Handschellen ab.

Drilon ging nun nach zwei Jahren und acht Monaten Haft in Berufung und bekam gestern vor dem Aargauer Obergericht teilweise Recht. In zahlreichen Fällen sei die Mittäterschaft des Beschuldigten Albaners auf eine Hypothese gestützt gewesen, sagte sein Verteidiger Roger Baumberger vor Gericht.

So habe die Erstinstanz Drilon auch in Fällen schuldig gesprochen, bei denen am Tatort keine DNA seines Mandanten gefunden worden war. «Nur weil in der selben Gegend zur selben Zeit auch eingebrochen worden war.» Drilon hatte einige Einbrüche gestanden, in 18 Fällen aber focht er das Urteil an.