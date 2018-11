Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Hacker das E-Voting-System des Kantons Genf (das der Aargau auch anwendet) manipulieren konnten. Dies sei möglich, weil das System ungenügend geschützt sei, schreiben die Grossräte Florian Vock (SP, Sprecher) und Rolf Jäggi (SVP) besorgt in einer dringlichen Motion. Die reichen sie in der heutigen Grossratssitzung ein. Sie fordern den Verzicht auf die testweise Einführung von E-Voting in Aarau, Baden, Biberstein, Buchs und Wettingen, «bis zweifelsfrei garantiert werden kann, dass das Stimmgeheimnis gewahrt ist und die Ergebnisse nicht manipuliert werden können».

Insbesondere sollen an den nationalen Wahlen 2019 keine Pilotversuche durchgeführt werden.

Er sei klar für E-Voting, präzisiert Vock auf Nachfrage: «Doch es muss sicher sein». Er findet es deshalb falsch, «ein Prestigeprojekt wie E-Voting wild voranzutreiben, ohne auf Kritik von Spezialistinnen und Spezialisten einzugehen». Im Moment sei klar, schreiben Vock und Jäggi, «dass die Einführung des E-Voting ein Experiment an unserer Demokratie ist. Das Vertrauen in die Demokratie darf nicht durch gut gemeinte, aber überstürzte Aktionen zerstört werden. In Zeiten von Fake News und Hacker-Armeen sind Papier und Stift manchmal eine bessere Option als Bits und Bytes». Wie der Grosse Rat das sieht, wird sich am Dienstag zeigen. Für Dringlichkeit braucht es zwei Drittel der Stimmen.