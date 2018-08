Von Januar 2016 bis Mai 2017 hatte die Käserei in der Datenbank Milch höhere Mengen erfasst als auf der Milchgeldabrechnung. Weil die Verkäsungszulage auf Basis der in der Datenbank Milch erfassten Mengen ausbezahlt wird, soll der Käser so Zulagen für Milch eingezogen haben, die gar nie geliefert wurde. Alleine für Markus Ottigers Milch hätte der Bund jeden Monat 450 Franken zu viel überwiesen.

Die Milchgold Käse AG mit Sitz in Auw verarbeitet laut eigenen Angaben jeden Tag bis zu 180 000 Liter Milch zu Käse. Letztes Jahr gehörte die Käserei nach der Emmi Schweiz AG und Züger Frischkäse AG zu den fünf Käsereien, die am meisten Bundessubventionen erhalten haben (siehe nachfolgende Tabelle). Pro Kilogramm verkäster Milch bezahlt das Bundesamt für Landwirtschaft den Käsereien eine Zulage von 15 Rappen. Die Zulage müssen die Käsereien innert Monatsfrist an die Bauern weitergeben. An die Milchgold flossen 9,3 Millionen Franken.