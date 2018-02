Dies meldete das Regionaljournal Aargau/Solothurn von SRF am Mittwoch unter Berufung auf den Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr (ÜPF) des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Wie hoch die Gebühren effektiv ausfallen, ist noch unklar.

Bund wollte über 800'000 Franken

Im Zuge der Ermittlungen rund um das grausame Verbrechen vom 21. Dezember 2015 hatte die Aargauer Staatsanwaltschaft vom Dienst ÜPF viermal Mobiltelefondaten von vier Anbietern verlangt. Nachdem der Dienst ÜPF kurz nach der ersten Auftragserteilung eine Rechnung in Höhe von mindestens 500'000 Franken in Aussicht gestellt hatte, ging das Seilziehen zwischen der Staatsanwaltschaft und der Bundesstelle los.

Die Aargauer Staatsanwaltschaft brachte in mehreren Schreiben ihren Missmut über die Höhe der Rechnungen zum Ausdruck. Der Dienst ÜPF beharrte auf den in Rechnung gestellten Gesamtbetrag in Höhe von 816'000 Franken und erliess Ende Juli 2016 eine entsprechende Verfügung. Dagegen legte die Aargauer Staatsanwaltschaft beim Bundesverwaltungsgericht eine Beschwerde ein.

Datenerhebung ist nicht gratis

Auf den völligen Erlass der Gebühren, wie sie die Aargauer Staatsanwaltschaft in ihrem Hauptantrag der Beschwerde gefordert hatte, ging das Bundesverwaltungsgericht nicht ein. Dies könne nur für Dienstleistungen der zentralen und dezentralen Bundesverwaltung in Betracht gezogen werden.

Der beantragte Antennensuchlauf hingegen sei Sache der Telefongesellschaften gewesen, schrieb das Bundesverwaltungsgericht. Dafür betrage die Gebühr 600 Franken pro Mobiltelefon. Allerdings stellte der Dienst ÜPF der Aargauer Staatsanwaltschaft nicht 600, sondern 2400 Franken pro Telefon in Rechnung.