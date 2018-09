Die Spannung steigt und die Anspannung in der SP mit. Das Duell zwischen den beiden Aargauer Nationalräten Cédric Wermuth und Yvonne Feri um die Ständeratsnomination wird heute Abend am ausserordentlichen Parteitag in Aarau entschieden.

Parteipräsidentin Gabriela Suter erwartet von den SP-Delegierten, dass "die Ausmarchung fair abläuft". Wie Suter gegenüber der AZ am Dienstag sagte, wird nach der Abstimmung nicht bekannt gegeben, wer wieviele Stimmen geholt hat. Das sei "irrelevant". Es wird nur kommuniziert, wer nominiert wurde. Suter erwartet, dass die Partei "nach dem Entscheid geschlossen hinter der Kandidatur steht".