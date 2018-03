Seit vielen Jahren liebt Samuel Nyfeler das Golfen und beherrscht es auch sehr gut. Um sein einstelliges GolfHandicap zu halten, trainiert er regelmässig. Fast täglich übt er in seinem Garten das Kurzspiel und das Abschlagen. Deshalb sind normalerweise auch einige Golfbälle in seiner Gartenanlage verstreut. Doch seit einigen Tagen fehlt von diesen jede Spur.

«Eines Morgens stellte ich fest, dass einige Golfbälle fehlten», sagt Samuel Nyfeler. Er schenkte der Feststellung anfänglich keine grosse Beachtung, ist er doch im Besitz von vielen Trainingsbällen. Oder besser gesagt, war es. «Als am Tag darauf wieder einige Bälle fehlten und am nächsten Tage erneut, besorgte ich mir eine Infrarotkamera», sagt Nyfeler weiter. «Anfänglich dachte ich an Marder oder Iltis, die an meinen Bällen Gefallen gefunden haben könnten, denn schliesslich sind diese Tiere ja sehr verspielt und rund um unser Haus und unseren Garten auch oft gesehene Gäste.»

Grosse Augen machte Samuel Nyfeler aber, als er die ersten Videoaufnahmen auswertete: Ein Fuchs entpuppte sich als Dieb seiner Golfbälle. Das beweisen mehrere Kurzfilme aus der Fotofalle. «Der Fuchs kam zwischen 22.45 und 23.15 Uhr mehrere Male vorbei und nahm drei Bälle mit», sagt Nyfeler. Der Fuchs kommt weiterhin täglich vorbei und streift durch den Garten. Das beweisen weitere Filmaufnahmen. «Was der Fuchs mit den Bällen macht, weiss ich nicht», sagt der Seniorchef der AL-KU Fenstertechnik AG aus Zofingen. Die kurze Zeit zwischen Diebstahl und Rückkehr zum Tatort lässt darauf schliessen, dass der Fuchs wohl in der Nähe von Nyfelers Haus seinen Bau haben muss. «Wer im unteren Riedtal einen Fuchs beim Golfspielen beobachtet, der soll es mir sagen», meint Samuel Nyfeler lachend, «ich möchte auch eine Runde mit ihm spielen.» Bö- se ist Nyfeler dem tierischen Dieb nicht, «solange er mir nicht plötzlich auch noch die Schläger klaut».