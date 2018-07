Auch der Belag im Gubrist-Tunnel stammt aus Ihrer Küche.

Ja, dort ist der Belag, den ich entwickelt habe, vor 36 Jahren zum ersten Mal im grossen Stil zum Einsatz gekommen. Es ist immer noch der gleiche Belag, erst etwa in sechs Jahren wird die Sanierung fällig. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich durch den Gubrist-Tunnel fahre.

Das Projekt in China hat gigantische Ausmasse. Zeitweise waren über 10'000 Arbeitskräfte gleichzeitig im Einsatz. Was waren die grössten Herausforderungen?

Die Logistik. Die Rezepturen, die ich mit dem Gussasphalt anstrebe, sind in der Schweiz relativ einfach zu bewerkstelligen. In China hat es ganz andere Mineralstoffe, Sand und Split sind anders. Ich musste also mit anderen Materialien eine ebenso gute Qualität erreichen. Das war eine grosse Herausforderung. Ausserdem spreche ich kein Chinesisch. Ich bin hundertprozentig auf den Dolmetscher, der vom Chinesischen ins Englische übersetzt, angewiesen. Die Chinesen sprechen nicht so gut Englisch, aber auch nicht so gern über Negatives. Wenn ich etwas kritisiere, kommt das oft nicht so hinüber, wie es sollte, die Kritik wird abgeschwächt. Auch das war eine grosse Herausforderung.

Sie waren für dieses Projekt rund 20 Mal für rund eine Woche in China. Was hat Sie besonders beeindruckt?

Ich habe gelernt, wie man schneller bauen kann. In der Schweiz bauen wir gut, aber die Chinesen stehen uns punkto Qualität in nichts nach. Und sie arbeiten effizienter. Die Planung der Brücke für 18 Milliarden Dollar nahm dreieinhalb Jahre in Anspruch, vier Jahre dauerte die Umsetzung. Wenn es ein Problem gab, traf man sich an einem grossen Tisch. Teilstäbe erörterten das Problem zwei Stunden lang und schlugen anschliessend Lösungen vor. Das Gremium wählte dann die beste Lösung aus – und man arbeitete weiter. Der Entscheid wurde sofort von allen akzeptiert. In der Schweiz brauchen wir Wochen, um ähnliche Probleme zu lösen. Die Chinesen funktionieren nach ähnlichen Regeln, wie ich sie bei uns im Militär kennengelernt habe. Es gibt eine klare Zielorientierung und es ist klar, wer was zu sagen hat. Das sorgte auch für viel Sicherheit auf der Baustelle: Während der ganzen Zeit habe ich ein einziges Mal eine Ambulanz gesehen. Die Unfall- und Krankenquote ist unter einem Prozent.