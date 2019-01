Die dritte Folge des Bestatters in Bildern:

So verläuft eine der Schlussszenen aus der neuesten Folge der SRF-Serie «Der Bestatter», die am letzten Dienstag ausgestrahlt wurde. Mitgewirkt hat dabei auch ein Schauspieler aus Zofingen: Erich Sommer spielt seit der zweiten Staffel die kleine Nebenrolle des Pfarrers.

Eine kleine Trauergemeinde hat sich in der Kirche versammelt, um vom Obdachlosen Jörg Abschied zu nehmen. Er wurde im Aarauer Gerechtigkeitsbrunnen unter Wasser gedrückt, bis er erstickte. «Asche zu Asche, Erde zu Erde und Staub zu Staub», spricht der Pfarrer, und schliesst damit seine Rede.

Monteur und Schauspieler

Anstatt eines schwarzen Kostüms trägt Erich Sommer im echten Leben oft leuchtende, orange Sicherheitskleidung: Er ist Inhaber der Firma Railwin, die Bahnübergänge installiert. Kurz vor der Ausstrahlung der letzten «Bestatter»-Folge stand er noch in einem Tunnel vor dem Zürcher Bahnhof Stadelhofen und schraubte Gitterroste über den Geleisen fest. «Von der Schauspielerei allein kann ich nicht leben», sagt der 69-Jährige, der schon als Maurer und Marketingplaner gearbeitet hat.

Nach einer Schauspielausbildung in Basel engagierte er sich nebenberuflich in der Oltner Theaterszene, war unter anderem Präsident der Dramatischen Gesellschaft Olten und stand mit dem Heimatschutztheater auf der Bühne. Über ein Castingbüro kam er schliesslich zur Rolle des Pfarrers beim «Bestatter». Der Pfarrer tritt bei Beerdigungen in Erscheinung und hält Ansprachen auf die Verstorbenen. «Manchmal zeigt er sich auch genervt, weil der Bestatter Luc Conrad zu spät zum Begräbnis kommt», erzählt Erich Sommer von seiner TV-Rolle.