Ende 2019 wird der Feuerwehrkommandant Peter Ruch (63) nach 48 Dienstjahren bei der Stützpunktfeuerwehr Zofingen – davon 27 als Kommandant – pensioniert. Und bereits steht sein Nachfolger fest: Reto Graber (39). Er ist schon seit 17 Jahren Angehöriger der Stützpunktfeuerwehr, Feuerwehrinstruktor der Aargauischen Gebäudeversicherung und amtet derzeit als Vizekommandant 2. «Mit der frühzeitigen Wahl ist es möglich, den Übergang nahtlos zu gewährleisten», sagt die zuständige Stadträtin Christine Guyer (Grüne).

Graber, der mit Frau und Kindern in Strengelbach wohnt, ist gelernter Elektroniker und hat an der Fachhochschule Nordwestschweiz das Studium zum Softwareingenieur absolviert. An der Hochschule für Wirtschaft in Luzern machte er den Master of Advanced Studies in Business Administration. Er arbeitete während fast 14 Jahren bei der Hunkeler AG in Wikon, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. Heute ist er vollamtlicher Leiter Ausbildung beim Schweizerischen Feuerwehrverband Gümligen. Diesen Job will er auch weiter ausführen.

Das bedeutet, dass er voraussichtlich nicht – wie heute Peter Ruch – zu 70 Prozent als Materialwart der Stützpunktfeuerwehr und zu 30 Prozent als Kommandant angestellt sein wird. Wie genau die Feuerwehr Zofingen künftig aufgestellt ist und wer neuer Stellvertreter wird, ist noch offen. «Die Führung einer so grossen Feuerwehr kann nicht im Milizamt ausgeübt werden», weiss Graber, der in viele Feuerwehren dieses Landes Einblick hat.

Auch Aarau sucht Kommandant

Die Feuerwehr Zofingen zählt rund hundert Personen. Also noch etwas weniger als Aarau (und 120 Personen). Auch diese Feuerwehr sucht bekanntlich einen neuen Kommandanten – und auch hier ist man zur Überzeugung gelangt, dass es kein Milizler sein kann. Gesucht wird ein Vollprofi. «Ein professionelles Kommando mit einem Vollzeitkommandanten erscheint uns als die beste Lösung», sagte die zuständige Stadträtin Suzanne Marclay kürzlich. «Damit sind eine hohe Verfügbarkeit und kurze Entscheidungswege gewährleistet.» Die Rekrutierung soll noch vor Jahresende starten.