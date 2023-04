Zofingen Velofahrer sind Polizeikommandant Stefan Wettstein ein Dorn im Auge: «Auf dem Trottoir wird einfach nicht gefahren» Repol-Chef Stefan Wettstein spricht im Interview über rücksichtslose Zweiradfahrer, Präventionsarbeit gegen Jugendgewalt – und warum auf der Homepage der Regionalpolizei eine Talmud-Weisheit zu finden ist.

Steht seit 2013 an der Spitze der Regionalpolizei Zofingen: Stefan Wettstein Philippe Pfister

Diese Woche hat die Regionalpolizei Zofingen ihren Jahresbericht 2022 publiziert – einige wichtige Kennzahlen daraus finden sich auf dieser Doppelseite. Im Bericht kommt auch die Präventionsarbeit der Repol zur Sprache. Diese sei eine der Stärken des 46-köpfigen Korps, sagt deren Chef Stefan Wettstein. Deshalb sei die Repol auch in der Lage gewesen, auf die jüngsten Gewaltvorfälle mit Jugendlichen sehr schnell zu reagieren. Wettstein war diese Woche Gast im zt Talk und sprach unter anderem …

… über die Bezeichnung «Sheriff von Zofingen».

«Wenn, dann wäre ich der Sheriff der Region Zofingen. Aber Spass beiseite: Ich würde mich nicht als Sheriff bezeichnen. Ich bin Leiter der Regionalpolizei mit gegenwärtig 46 Mitarbeitenden, ab 1. April sind es 48.» Wettstein (Jahrgang 1962) macht den Job als Polizeichef seit zehn Jahren, bei der Regionalpolizei ist er seit über 36 Jahren. Die Aufgabe als Polizist mache er «immer noch genauso gern wie früher».

… über die Gründe, warum ihm der Job immer noch Spass macht.

«Jeder Tag ist anders, die Spannung immer da – und die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung sehr wertvoll.» Als Chef der Repol verbringt er die meiste Zeit im Büro – ausser es steht ein grösserer Einsatz an, bei dem er Führungsaufgaben übernehmen muss. Die Zusammenarbeit mit den politischen Behörden der 22 Vertragsgemeinden sei sehr eng. Und: «Der Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern ist für mich etwas vom Wichtigsten.»

… über die Sichtbarkeit der Polizei im öffentlichen Raum.

Die Regionalpolizei betreut in ihrem Gebiet rund 80 000 Einwohnerinnen und Einwohner. «Das Wichtigste ist für mich Präsenz. Es ist das, was uns auszeichnet. Es hilft den Bürgerinnen und Bürgern, sich sicher zu fühlen.» Dass eine starke Polizeipräsenz mit dem dualen System von Kantons- und Regionalkorps aufrechterhalten werden könne, sei zentral. «Das wollen wir künftig beibehalten.»

… über die beiden gravierenden Vorfälle mit gewalttätigen Jugendlichen

«Wir sind sehr erschrocken darüber, was da passiert ist. Wir waren sehr schnell vor Ort und konnten die Tatbeteiligten sofort ansprechen.» Besonders gravierend sei, dass Waffen im Spiel waren. «Wir sind nach den Einsätzen unverzüglich auf Schulleitungen und die Schulsozialarbeit zugegangen. Wir haben unser Netzwerk in der Jugendpolizei genutzt, um in die Klassen zu gehen und Präventionsarbeit zu leisten.» Von einer allgemeinen Häufung solcher Vorfälle könne aber nicht gesprochen werden, so Wettstein. Er zitiert ein Interview mit dem Jugendgewalt-Experten Allan Guggenbühl, der sagt, dass die überschäumenden Emotionen bei gewalttätigen Auseinandersetzungen einem Rausch gleichen, der auf manche Jugendliche anziehend wirkt. «Ich stimme zu. Es ist nicht geplant, sondern eine Machtdemonstration, die im Gruppendruck aus dem Ruder läuft.»

… über Präventionsarbeit gegen Jugendgewalt

Prävention sei eine dauernde Aufgabe der Regionalpolizei; bei den jüngeren Kindern ist es die Verkehrsinstruktion, in den höheren Klassen kommen Themen wie Gewalt, Mobbing und die Risiken der sozialen Medien zur Sprache. Spezialisten der Regionalpolizei haben bei der Erarbeitung eines Grundlagenpapiers des Kantons an «vorderster Front mitgearbeitet», wie Wettstein sagt. Die Prävention sei eine Stärke der Repol – «und etwas, was wir permanent machen». Das lasse sich auch mit Zahlen belegen.

… über illegale Spielhöllen.

Illegales Geldspiel werde meist in Club- oder Vereinslokalen betrieben. «Wir bekommen auch Hinweise von Leuten, die Geld verloren haben, oder Hinweise auf Fahrzeuge, die auffallen.» Kontrollen in verdächtigen Lokalen finden immer gemeinsam mit der Kantonspolizei statt. Durch den Kontrolldruck, den die Polizei aufrechterhalte, habe das Phänomen 2022 eher abgenommen. Vor allem im Pandemiejahr 2021 intensivierte die Polizei die Kontrollen in diesem Bereich – die Covid-Verordnung erleichterte ihr den Zutritt zu Orten, wo illegales Geldspiel vermutet wurde.

… über den Fachkräftemangel und die Schwierigkeiten, vakante Stellen zu besetzen.

«Es ist nicht einfach. Wir haben letztes Jahr zwei, drei Leute an andere Korps verloren und konnten die Vakanzen nicht sofort besetzen.» Inzwischen seien aber sehr gute Leute gefunden worden. Allerdings stehen alle regionalen Korps vor ähnlichen Herausforderungen. «Die Fluktuation ist viel grösser geworden, und der Fachkräftemangel ist auch bei uns ein Thema.» Die Repol stellt auch Polizei-Aspirantinnen und -Aspiranten ein; zwei neue starten Anfang April. Sie besuchen gleichzeitig die Polizeischule in Hitzkirch.

… über rücksichtslose Velo-, E-Bike- und Trottinett-Fahrer.

Die Zahl der Trendfahrzeuge – beispielsweise Elektroroller – nehmen auch in und um Zofingen zu. Dass deren Benutzerinnen und Benutzer die Geschwindigkeit richtig einschätzen könnten, sei nur eine Seite der Medaille. In einer verkehrsberuhigten Zone habe das Verhalten der Verkehrsteilnehmer auch mit Anstand zu tun. «Fussgänger haben Vortritt. Und auf dem Trottoir wird einfach nicht gefahren! Manche sind zu zweit auf dem Roller unterwegs, andere sind vom Alter her gar nicht berechtigt, die entsprechenden Fahrzeuge zu benutzen. Oder es gibt die nicht eingelösten E-Trottinetts, die nachts ohne Licht unterwegs sind.» Solches Verhalten nimmt laut Wettstein tatsächlich zu. Wird auch gebüsst? «Ja, im normalen Patrouillendienst oder auch an Aktionstagen.» Die Repol führe monatlich einen bis zwei Aktionstage durch – der Umgang mit Trendfahrzeugen ist dabei immer wieder ein Thema. Übertretungen werden gebüsst, bei jüngeren Verkehrssündern kann es auch eine Anzeige an die Jugendanwaltschaft absetzen.

… über die Fälle von häuslicher Gewalt, die auf hohem Niveau stagnieren.

2022 ist das erste Jahr seit langem, in dem die Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt in der Zofinger Polizeistatistik nicht mehr ansteigt. «Es hat sich auf hohem Niveau eingependelt, deshalb ist es weiterhin besorgniserregend. Jeder Fall ist einer zu viel. Und es gibt auch noch eine hohe Dunkelziffer.»

… über Kontrollen von Schlachtbetrieben und Metzgereien.

Im Zentrum stehe bei solchen Einsätzen das Tierwohl. Sie gehen gemeinsam mit Fachleuten des kantonalen Veterinärdienstes über die Bühne. Sie starten in aller Frühe, zwischen 4 und 5 Uhr – in der Zeit also, in der Tiere angeliefert werden. «Wir schauen vor allem die Fahrzeuge an, mit denen die Tiere transportiert werden. Ist Stroh eingestreut? Sind die Laderampen so gestaltet, wie es das Gesetz vorschreibt? Ist die Absperrung beim Ausladen vorhanden?» Die Fachleute des Veterinärdienstes überprüfen dann den Schlachtbetrieb, wobei die Repol Unterstützungsarbeit leistet.

… über die Talmud-Weisheit, die auf der Webseite der Regionalpolizei beim Kopf des Chefs zu lesen ist:

«Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.» Ist es seine Richtschnur in der Führung?

«Die eigentliche Richtschnur ist es nicht. Aber unsere Leute müssen in der täglichen Arbeit mentale Stärke an den Tag legen.» Wenn das Unterbewusstsein und die innere Einstellung dazu vorhanden sei, falle einem die Arbeit leichter. Die Richtschnur, nach denen sich die Polizeiarbeit ausrichte, «ist in einem Leitbild und den entsprechenden Leitsätzen festgelegt.»