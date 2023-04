Zofingen Neun Ferkel begeistern nicht nur Kinder im Wildpark Heitern – doch nach sechs Monaten endet die Attraktion tragisch Seit genau einem Monat tollen auf dem Zofinger Hausberg neun kleine Wildschwein-Ferkel herum. Es ist eine Attraktion auf Zeit, denn bereits nach einem halben Jahr verlässt der Nachwuchs seine Mama und damit mindestens auch das Gehege des Wildparks.

Die neun Frischlinge auf Entdeckungstour in ihrem Gehege. Philipp Indermühle

Neun Ferkel hat die Bache Roberta vor genau einem Monat im Wildpark Heitern geboren. «Das ist leicht überdurchschnittlich», erklärt die Tierwärterin Fabienne Josi. Von Robertas sieben bisherigen Geburten waren es nur einmal genau gleich viele, und sonst jeweils weniger. Bis zu acht Ferkel pro Muttersau gelten als normal.

Josi ist mittlerweile seit 2016 als Tierwärterin in Zofingen tätig. Dennoch sagt sie: «Die Geburten im Frühling sind immer etwas Schönes.» Für die Betreuung der Tiere ist allerdings besonders in den ersten Wochen Vorsicht angesagt. Die Bache reagiert dann aggressiv auf Eindringlinge in ihrem Gehege oder Stall – die Tierwärterin ist da keine Ausnahme. So muss die Reinigung des Stalls rund zwei Wochen warten.

Alle neun Ferkel auf einem Bild – etwa ab dem zweiten Monat verlieren sie ihre Streifen allmählich. Philipp Indermühle

Ein halbes Jahr lang können die Besucherinnen und Besucher auf dem Heitern den schweinischen Nachwuchs geniessen. Danach ist meistens nicht nur die Zeit im Gehege abgelaufen. «Wenn man einen Platz findet in einem anderen Zoo oder Tierpark, können sie dort weiterleben», sagt Josi. Da die meisten Parks aber selber Wildschwein-Nachwuchs haben, werden sie in der Regel ein Fall für den Jäger. «Das ist ein Aspekt, über den man nicht so gerne spricht», weiss die Tierwärterin. Dennoch gehöre es eben dazu, wenn man jedes Jahr herzige Ferkel haben möchte.

Bis es soweit ist, werden aber sicher noch viele Fotos der neuen Heitern-Bewohner gemacht. Das ist auch kein Problem, solange es im anständigen Rahmen bleibt. Die Schweine mit Futter wie etwa altem Brot anzulocken, ist zum Beispiel ein «No-Go». Ganz allgemein sollte man das Wild auf dem Heitern wie auch in anderen Tierparks nicht füttern. «Sie bekommen von uns sicher genug zu essen», versichert Fabienne Josi.