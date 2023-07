Zofingen Hunderte Forellen verenden in einer privaten Zucht – Polizei findet auch im Riedtalbach tote Tiere In Zofingen hat ein Betreiber einer Fischzucht Hunderte tote Tiere entdeckt und die Polizei alarmiert. Diese hat im Anschluss auch im nahen Riedtalbach verendete Tiere gefunden. Die Ursache dafür ist noch unklar.

Die betroffene Fischzucht befindet sich im Zofinger Riedtal und umfasst mehrere Becken, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der private Betreiber der Anlage habe am späten Donnerstagmorgen bemerkt, dass praktisch sämtliche Fische verendet waren. Nach vorliegenden Angaben geht es um mehrere hundert – fast tausend – Forellen, die laut Aussagen des Eigentümers am gleichen Morgen, also nur wenige Stunden zuvor, noch wohlauf schienen.

Weil der Riedtalbach die private Fischzucht speist, kontrollierte die verständigte Polizei sofort den Oberlauf des Baches, wie es weiter heisst. Dort stiess sie prompt auf einige weitere tote Fische.

Zusammen mit Fachleuten der Abteilung für Umwelt nahm die Kantonspolizei Aargau ihre Ermittlungen auf und sicherte Wasserproben. Bis diese ausgewertet sind, lässt sich nicht feststellen, welche Substanz zum Tod der Fische führte. Bislang liegen keinerlei Erkenntnisse über die Ursache der Gewässerverschmutzung vor. Möglich scheint, dass der Bach durch die Landwirtschaft verschmutzt worden ist. Das werde sich allerdings erst noch zeigen, heisst es auf Nachfrage bei der Kantonspolizei, bei der man eher nicht von einer vorsätzlichen Tat ausgeht.

Deshalb sucht die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) Augenzeugen, die allenfalls Beobachtungen gemacht haben.

