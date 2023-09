Zofingen 19-Jährige zur Prostitution gezwungen – selbst als sie schwanger war: Zuhälterin zu Gefängnis verurteilt Das Bezirksgericht Zofingen hat eine mutmassliche Menschenhändlerin zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Opfer wurde bedroht, geschlagen und musste sogar ihr Kind weggeben.

Eine Frau aus Ungarn soll zur Prostitution gezwungen worden sein – selbst dann noch, als sie schwanger war. Symbolbild: Keystone

Es ist ganz schwerer Stoff, der am Donnerstag am Bezirksgericht Zofingen verhandelt worden ist. Angeklagt war eine 42-jährige Ungarin wegen gewerbsmässigem Menschenhandel und Förderung der Prostitution. Gemeinsam mit ihrem ebenfalls ungarischen Lebenspartner soll sie in Ungarn eine 19-jährige Frau mit der Aussicht auf einen Job in einem Modegeschäft in die Schweiz gelockt haben. Tatsächlich hat sie dem Opfer Handy, Portemonnaie und Ausweispapiere weggenommen und soll ihr eröffnet haben, dass sie als Prostituierte arbeiten muss. Wann immer sich die junge Frau zur Wehr zu setzen versuchte, wurde sie beschimpft, geschlagen und erniedrigt.

In der ganzen Schweiz wurde das 19-jährige Opfer von Etablissement zu Etablissement geschoben. St. Gallen, Zürich, Luzern und im Aargau Holderbank, Safenwil, Oftringen, Grenchen gehören zu den Orten, wo sie anschaffen musste. Die in Zofingen angeklagte mutmassliche Täterin hat vom Opfer Fotos gemacht und ihre Dienste im Internet angeboten. Die Bargeld-Einnahmen wurden von der mutmasslichen Täterin direkt eingezogen und in einem Safe gelagert. Zu den Sexualpraktiken, die das Opfer anbieten musste, gehören Fäkalsex, gewalttätiger Sex und ungeschützter Geschlechtsverkehr. Daraus resultierte eine Schwangerschaft.

Unfreiwillig zur Adoption freigegeben

Die beiden mutmasslichen Täter reagierten mit Beschimpfungen, schlugen auf ihren Intimbereich und ihren Bauch ein, um einen Schwangerschaftsabbruch zu provozieren. Als das nicht gelang, wurde das Opfer zur Geburt in ein ungarisches Spital gebracht, wo es in die Unterzeichnung von Adoptionspapieren hineingetrickst worden sei. Als das Opfer realisierte, was geschehen ist, sei es bereits zu spät gewesen und die Adoption nach ungarischem Recht unumkehrbar. Die Verteidigung des Opfers schilderte vor Gericht, wie die junge Frau bis heute stark darunter leide, dass es weder weiss, wo sein Kind ist, noch, wie es ihm geht. Weil es sich um einen Prozess gegen organisiertes Verbrechen handelt, bleiben Richter und Anwälte in diesem Bericht zu ihrem Schutz anonym.

Angeklagt: Ein Paar soll eine Ungarin zur Prostitution gezwungen haben Video: Tele M1

Aus seinem unvorstellbaren Martyrium befreit werden konnte das Opfer nur dank einer mutigen Prostituierten, die sich an die Polizei wandte und diese darauf aufmerksam machte, dass in einem Rotlichtetablissement in Holderbank AG eine Person gegen ihren Willen festgehalten wird. Bei einer darauffolgenden Kontrolle traf die Polizei die mutmassliche Täterin am Telefon an, sie sprach gerade mit dem Strippenzieher in Ungarn. Das Opfer bediente gerade in einem Zimmer einen Freier. Zwei Monate später klickten bei der mutmasslichen Täterin die Handschellen, bis zum Prozess verbrachte sie 306 Tage in Untersuchungshaft.

Hohe Glaubwürdigkeit – mit einer Einschränkung

Zum Zeitpunkt der Rekrutierung befand sich das Opfer seit drei Monaten in einer wohl einseitigen Liebesbeziehung mit einem Zuhälter, der sie zu Hause in Ungarn in die Prostitution schickte. Der mutmassliche Strippenzieher, der Komplize der in Zofingen Angeklagten, soll ihr versprochen haben, sie aus ihrer misslichen Lage durch die Vermittlung eines Jobs in der Schweiz zu befreien. Die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt arbeitslos, lebte in Armut, hatte keinen elterlichen Rückhalt, auf den es hätte zugreifen können und war gemäss seinen in insgesamt vier Einnahmen gemachten Schilderungen seinem Zuhälter ausgeliefert.

Gericht und Staatsanwaltschaft attestierten ihren Aussagen eine insgesamt hohe Glaubwürdigkeit. Mit einer Einschränkung: In seiner mündlichen Urteilsbegründung sprach das Gericht dem mutmasslichen Opfer ab, dass es wirklich geglaubt habe, für einen Job in einem Modegeschäft in die Schweiz zu reisen und unterstellte ihm, gewusst zu haben, dass es im Sexgewerbe tätig sein wird. Dabei entspricht die vom Opfer geschilderte Vorgehensweise bei seiner Rekrutierung mit Hilfe falscher Versprechen exakt dem gängigen Muster, das schweizerische Fachstellen seit Jahren aus Ländern wie Ungarn kennen.

Strafmindernd hat sich das für die mutmassliche Täterin allerdings nicht ausgewirkt. Sie blieb im Prozess wortkarg und wurde wiederholt auf widersprüchliche Aussagen ihrerseits hingewiesen. Das Gericht verurteilte sie nach mehrstündiger Beratung zu dreieinhalb Jahren Gefängnis unbedingt.

25’000 Franken Genugtuung

30 Monate für Förderung der Prostitution, 24 Monate für Menschenhandel. Abzüglich zwölf Monate für mindernde Umstände, weil die Täterin selbst vom Strippenzieher in Ungarn unter Druck gesetzt worden sei. Unter anderem soll er ihr angedroht haben, ihre in Ungarn lebenden Kinder anzugehen. Die mutmassliche Täterin muss dem Opfer eine Genugtuung von 25'000 Franken zahlen. Eine Schadenersatzforderung über 100'000 Franken, die dem gemutmassten Umsatz entspricht, der durch die sexuellen Dienstleistungen des Opfers mutmasslich erwirtschaftet worden ist, heisst das Gericht im Grundsatz gut und verweist sie auf den Zivilweg.

Das Opfer lebt heute in Ungarn, wo es eine Arbeitsstelle gefunden hat. Aktuell läuft die junge Frau laut Schilderung seiner Verteidigung Gefahr, diese Stelle zu verlieren, weil es wiederholt von Flashbacks und Panikattacken eingeholt wird, die sie bei ihrer Arbeit behindern.

In Anbetracht dessen, dass die beiden Täter ein noch junges Leben mutmasslich langfristig zerstört haben und ein Kind gegen den Willen seiner Mutter dieselbige verloren hat, scheint das Strafmass eher niedrig. Es bleibt abzuwarten, wie das Gericht in seiner schriftlichen Urteilsbegründung ausführen wird, weshalb es deutlich unter dem von der Staatsanwaltschaft geforderten Strafmass von acht Jahren Freiheitsentzug geblieben ist. Allein für den Straftatbestand des gewerbsmässigen Menschenhandels liegt das maximale Strafmass bei 20 Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.