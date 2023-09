Zofingen Gefängnisstrafe wegen Menschenhandel: Frau zwang mit ihrem Partner ein Opfer zur Prostitution Am Donnerstag wurde am Bezirksgericht Zofingen ein Fall von Menschenhandel und Förderung der Prostitution verhandelt. Das Opfer sei sogar zum Sex gezwungen worden, als sie schwanger war, wirft die Staatsanwaltschaft der Beschuldigten vor.

Eine Frau aus Ungarn soll zur Prostitution gezwungen worden sein – selbst dann noch, als sie schwanger war. Symbolbild: Keystone

Laut Anklageschrift soll eine Frau zusammen mit ihrem Partner in Ungarn eine junge Frau angesprochen und ihr eine Arbeit in einem Modegeschäft in der Schweiz angeboten haben. Doch hier angekommen, sei das Opfer dann zur Prostitution gezwungen wurden.

Das Paar hat laut Anklage der Frau die Ausweispapiere weggenommen, ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt und körperliche Gewalt angewendet, wenn sie sich nicht fügen wollte. Dies selbst dann noch, als sie schwanger wurde.

Vor dem Bezirksgericht Zofingen gab die Beschuldigte am Donnerstag an, selbst Opfer in der Geschichte zu sein. Das berichtet der Regionalsender Tele M1. Die Zuhälterin sagte aus, ihr Lebenspartner, der derzeit immer noch in Ungarn sei, habe sie unter Druck gesetzt.

Das Gericht schenkte dieser Erklärung keinen Glauben. Die Beschuldigte wurde zu einer Gefängnisstrafe von 3,5 Jahren verurteilt. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich damit nicht zufrieden. «Das ist deutlich weniger als wir uns gewünscht hätten», sagt Adrian Schuler, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft Aargau gegenüber Tele M1. Man habe ursprünglich 8 Jahre gefordert. Nun werde die vollständige Urteilsbegründung abgewartet, weitere Schritte blieben vorbehalten. (kob/phh)