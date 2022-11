Zofingen Fussgängerin beim Überqueren angefahren und verletzt Am frühen Montagabend wurde eine Fussgängerin beim Überqueren eines Fussgängerstreifens von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungswagen ins Spital transportiert.

Eine 20-jährige Fussgängerin wurde am Montagabend von einem Auto erfasst. Aargauer Kantonspolizei

Am frühen Montagabend überquerte eine 20-jährige Fussgängerin mit ihrem Hund auf einem Fussgängerstreifen die Mühlethalstrasse in Zofingen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstagmorgen mitteilt. Gleichzeitig fuhr ein 30-jähriger Lenker auf der Mühlethalstrasse von Mühlethal kommend in Richtung Zentrum Zofingen.

Als sich die Fussgängerin auf der zweiten Hälfte des Fussgängerstreifens befand, erfasste sie das Auto seitlich-frontal und sie wurde zu Boden geschleudert.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Aargauer Kantonspolizei

Die Fussgängerin wurde durch den Aufprall mittelschwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Spital transportiert werden. Nebst ihr erlitt auch der mitgeführte Hund durch den Aufprall leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Lenker des Personenwagens abgelenkt gewesen sein. Aufgrund dessen bemerkte er die Fussgängerin zu spät und konnte daher nicht mehr rechtzeitig anhalten. Ihm wurde der Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes vorläufig abgenommen. (nic)

