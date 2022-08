Zofingen Er ging ihr nicht mehr aus dem Kopf: Mann vom Heitere Openair nach Aufruf gefunden Claudia Frühauf ist letzten Sonntag am Heitere Open Air ein Mann aufgefallen. Sie war aber zu schüchtern, ihn anzusprechen und suchte ihn mit einem Bild. Wenige Stunden nach dem Aufruf kann sie sich freuen.

Nicht die zwei Personen im Vordergrund sind gesucht, sondern der Mann im schwarzen Jack & Jones-T-Shirt rechts im Bild. Janine Müller / Zofinger Tagblatt

In der Nähe des Riesenrades hört sich Claudia Frühauf das Konzert von Johannes Oerding an. Dann fällt er ihr zum ersten Mal auf, der Mann mit schwarzem T-Shirt, dunklen Haaren und Sonnenbrille. Auch ihm fällt offenbar auf, dass Claudia Frühauf alleine unterwegs ist und stellt – laut ihren Aussagen – Blickkontakt her. Er getraut sich aber offenbar nicht, sie anzusprechen. Er ist mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen unterwegs.

Nach dem Ende des Oerding-Konzerts verschiebt sich Claudia Frühauf vor die Lindenbühne, wo mit Rea Garvey das letzte Konzert des Heitere Open Airs stattfindet. Auch der Mann im schwarzen T-Shirt steht dort. «Sprich sie an, sonst ärgerst du dich hinterher, dass du es nicht getan hast.» Diesen Satz hätten seine Kollegen dem Mann im schwarzen T-Shirt zugeflüstert. So schildert es Claudia Frühauf. Doch vergebens: Weder er noch Frühauf ergreifen die Initiative.

Claudia Frühauf möchte den gesuchten Mann gerne kennenlernen. zVg

Auf einem Bild des Zofinger Tagblatts findet sie ihn

Das Konzert ist beendet und er ist nicht mehr aufzufinden. Claudia Frühauf bekommt den Mann aber nicht mehr aus dem Kopf und beginnt, in den Medienberichten herumzustöbern – in der Hoffnung, ihn irgendwo zu entdecken. Und tatsächlich: Mit einem Bild, das sie online beim Zofinger Tagblatt gefunden hat, wendete sie sich an die Redaktion der Zeitung.

Nicht einmal zehn Stunden nach dem Aufruf kann sich Claudia Frühauf freuen: Der gesuchte Mann ist gefunden. Sie stehen bereits in Kontakt per Handy. Der Mann, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will, zeigt sich leicht schockiert von der medialen Aufmerksamkeit. Auch will er keine genaueren Details nennen, wie es jetzt weitergeht. Die beiden wollen sich privat kennenlernen und brauchen jetzt zuerst ihre Ruhe. Wir wünschen viel Glück.