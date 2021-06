Zofingen Ein kleines Stück Frankreich im Herzen der Altstadt: Aargauer Konditorei holt die Bäckerkrone 2021 Die Konditorei von Nicole und David Schmid in Zofingen wurde mit dem nationalen Branchenpreis ausgezeichnet. Das innovative Konzept und die stimmige Umsetzung überzeugten die Jury.

Strahlende Gewinner: David und Nicole Schmid. zVg

Ein kleines Stück Frankreich im Herzen von Zofingen: Vor einem halben Jahr eröffneten Nicole und David Schmid ihre La Patisserie in der Altstadt. Hier können Gäste nicht nur in luftige Macarons, fruchtige Törtchen oder französische Klassiker wie Croissants oder Brioche beissen, sondern auch den Konditorinnen beim Herstellen der Kreationen über die Schulter schauen. Schmids wollen ihren Gästen eine unverfälschte Sicht auf das Konditoren-Handwerk zeigen. Bei ihren Delikatessen orientieren sie sich an französischer Patisserie.

Mit ihrem besonderen Café holen sie sich nun die nationale Auszeichnung «Bäckerkrone 2021». «Mit ihrem kleinen, aber hochwertigen Angebot konzentrieren sie sich auf das, was sie besonders gut können und was ihre grosse Leidenschaft ist», heisst es in der Mitteilung. Ihr «exklusives Angebot und das innovative, zukunftsversprechende Konzept sowie die stimmige Umsetzung» habe die Jury überzeugt.

Für David Schmid ist es nicht die erste Auszeichnung. Er hält bereits den Welt- und Europameistertitel in der Bäckerei-Konditorei. In ihrer Produktionsstätte agiere er als Leiter und kreativer Kopf des Teams, heisst es in der Mitteilung weiter. Nicole Schmid sei für den Verkauf und das Verpackungsatelier zuständig.

Herausragendes Denken und Handeln gesucht

Die Auszeichnung ist mit 16'000 Franken dotiert. Bereits zum neunten Mal wurde sie vom Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband (SBC) und vom Schweizerischen Hefeverband (SHV) verliehen. Ausgezeichnet werden herausragendes Denken und Handeln, sei es im sozialen, wirtschaftlichen, fachlichen oder ökologischen Bereich.

Insgesamt standen 105 Bäckerei-Confiserie-Betriebe zur Auswahl. Ebenfalls aufs Podest schafften es die Bäckerei-Konditorei Mohn AG aus Sulgen (TG) und die Konditorei Café Janz in Wila (ZH). (sam)