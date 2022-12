Zofingen Dieser Bezirksschüler kann Bundespräsident Cassis bald auf den Zahn fühlen Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) organisiert am Freitag eine Fragerunde mit Bundespräsident Ignazio Cassis. Neben elf anderen Jugendlichen stellt ihm auch der 14-jährige Fabian Moser aus Zofingen eine Frage.

Fabian Moser interessiert sich sehr für Politik – sobald er das Stimmalter erreicht, will er sich in der Zofinger Politik engagieren. zVg

«Ist es möglich, dass in Zukunft eingebürgerte Schweizer Bundespräsident werden können?», diese Frage stellt sich Diana, 17 Jahre aus Bulle. Sie und weitere Jugendliche aus der ganzen Schweiz erhalten die Chance, dass Bundespräsidenten Ignazio Cassis ihre Frage höchstpersönlich beantwortet.

Im Rahmen der Kampagne «Frage den Bundespräsidenten» vom Dachverband Schweizer Jugendparlamente sendeten 120 Jugendliche ihre Fragen ein. Nach einer Auslosung dürfen nun zwölf ihre Frage persönlich dem Bundespräsidenten stellen. Die Veranstaltung findet direkt neben dem Bundeshaus im «Bernerhof» statt. Neben der Fragerunde steht auch ein gemeinsames Gruppenfoto auf dem Plan. Mit etwas Glück liegt sogar ein Selfie mit Cassis drin.

Auf Cassis' Instagram-Seite davon erfahren

Unter den Gewinnern ist Fabian Moser aus Zofingen. Für ihn war es eine grosse Überraschung, er hätte nie damit gerechnet, dass seine Frage ausgelost wird. Ganz zufällig hat er auf der Instagram-Seite von Ignazio Cassis von der Kampagne erfahren. Ab dann wusste der Zofinger: «Da muss ich mitmachen!»

Mit seiner eingesandten Frage möchte er den Bundespräsidenten zum Grübeln bringen: «Wie alt waren Sie, als Sie sich erstmals für Politik interessiert haben?» Fabian Moser ist selber erst 14 Jahre alt und fragt sich, ob Cassis auch schon in früheren Jahren Begeisterung für Politik fand.

Nervös, aber mit Vorfreude

Spezielle Erwartungen hat Fabian Moser nicht: «Ich freue mich, ihn einfach mal persönlich treffen zu dürfen.» Er findet es toll, dass sich der Bundespräsident für die Anliegen der Jugendlichen in der Schweiz interessiert. Etwas nervös sei er schon auf das Treffen, aber es sei gemischt mit Vorfreude.

Wenn Fabian Moser nicht gerade Ski fährt, sich im Leichtathletik austobt, liest oder in den Bergen am Wandern ist, fotografiert er gerne oder geht auf Reisen. Aber die Politik ist und bleibt an erster Stelle seiner Interessen.

Da er sich mit Zofingen verbunden fühlt, freut er sich schon darauf, wenn er sich in wenigen Jahren für die Thutstadt engagieren darf. Aber zuerst schliesst er die Bezirksschule ab und bestreitet seinen Weg zum Zeichner in der Fachrichtung Architektur.