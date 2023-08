Zofingen Damit endlich Ruhe ist: Lärmdisplay soll zu leisem Fahren animieren Autolärm ist nervig und gesundheitsschädigend. Damit ein paar Autofahrer und sonstige Verkehrsteilnehmer mehr Einsicht zeigen, installiert die Stadt Zofingen im September Lärmdisplays und hofft auf Besserung.

Nochmals bei der Motorradtour so richtig schön aufdrehen oder den Motor aufheulen lassen: Was für die einen Vergnügen ist, empfinden die anderen als permanente Belästigung. Diesem Lärm will man jetzt in Zofingen entgegenwirken. Auf Wunsch der Stadt betreibt das Departement Bau, Verkehr und Umwelt im September ein Lärmdisplay an der Luzernerstrasse in Zofingen.

Mit diesem Lärmmess-Anzeigesystem, das an anderen Orten im Kanton bereits erfolgreich eingesetzt wurde, wird erfasst, welche Verkehrsteilnehmenden übermässig Lärm verursachen. Damit aber nicht genug: Zur Sensibilisierung der Fahrer erhalten diese mittels Display am Strassenrand eine direkte Rückmeldung.

Die Anzeigetafel soll laute Verkehrsteilnehmende animieren, leiser zu fahren. Bild: zvg

Ziel des Einsatzes ist es, die Verkehrsteilnehmenden auf die in der Nachbarschaft wohnenden Menschen aufmerksam zu machen und eine lärmarme Fahrweise anzuregen, sprich, den Motor vielleicht nicht nochmal extra aufheulen zu lassen.

Das Lärmdisplay ist eine reine Sensibilisierungsmassnahme und kein Lärmblitzer. Es werden weder personenbezogene Daten gesammelt noch ergeben sich irgendwelche rechtlichen Konsequenzen aus den erhobenen Messdaten. Trotzdem hofft man in Zofingen, damit ein paar Verkehrsteilnehmer dazu zu bringen, mehr Rücksicht walten zu lassen.