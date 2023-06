Zofingen Bücherhüsli wurde geklaut und in Bach geworfen – doch es gibt ein Happy End Die «Bücherhüsli» der Buchhandlung Leserei und der Stadtbibliothek Zofingen sind in der Region bekannt und beliebt. Doch kurzzeitig war von den 14 Häuschen eines verschwunden.

Mittlerweile steht das Hüsli wieder an seinem Platz, neu befüllt mit Büchern. zVg/ArgoviaToday

In der Region Zofingen gibt es dank des Leseförderungskonzepts «Bücherhüslerei» der Buchhandlung Leserei und der Stadtbibliothek Zofingen rund 14 «Bücherhüsli». So können Jung und Alt ihre Bücher entweder zur Verfügung stellen oder sich selbst bedienen. Das Gratis-Angebot haben aber einige missverstanden, denn Unbekannte hatten sich nicht nur an einem Buch, sondern gleich am ganzen Häuschen bedient.

Als das Bücherhäuschen an der Zofinger Wuhrmattstrasse plötzlich verschwunden war, postete eine Anwohnerin auf Facebook einen Aufruf mit der Bitte, die Diebe mögen doch das Häuschen wieder zurückbringen. Nicht nur die Anwohnerin selbst konnte nicht verstehen, warum überhaupt jemand ein Bücherhüsli stiehlt. «Besoffener Übermut» oder «mutwillig zerstört» spekulierte die Facebook-Community über die möglichen Gründe des literarischen Diebstahls.

Von den Büchern fehlt immer noch jede Spur

Nicht lange nach dem Aufruf konnte das Häuschen gefunden werden. Es ist wortwörtlich aufgetaucht. Es wurde in einem Bach gefunden. Das Planschen hat das Bücherhäuschen aber «relativ gut überstanden», wie die Anwohnerin gegenüber ArgoviaToday erklärt. Allerdings fehlt von den Büchern, welche in dem Häuschen waren, jede Spur: «Die schwimmen vermutlich in Richtung Meer», meint die Anwohnerin weiter.

Mittlerweile ist das Häuschen an der Wuhrmattstrasse mit einigen Sicherheitsvorkehrungen wieder im Einsatz. Die Anwohnerin hat das Häuschen nun an einer Harass festgeschraubt und gleich noch selbst mit neuen Schmökern befüllt. Über das kleine Happy End freuen sich die Anwohnerin und die Community. «Facebook sei Dank – mit dem Aufruf kam es ja wieder zurück an seinen Platz und kann wieder seinen wertvollen Dienst erfüllen», so die Anwohnerin.