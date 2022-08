Zofingen Am Wochenende wird wieder gefeiert: Der Heitere bereitet sich auf das Openair vor Nach zwei Jahren Corona gibt es auf dem Zofinger Hausberg wieder ein Heitere Open Air wie früher mit drei Bühnen, vielen Essensständen, zahlreichen Bars und dem Nostalgie-Riesenrad.

Noch können Hecht, Sido und Dabu Fantastic hier nicht auftreten: Auf dem Heiternplatz wächst die Lindenbühne in den Himmel. Lilly-Anne Brugger

Bei einem Augenschein vier Tage vor Türöffnung sieht das Festival-Gelände auf dem Heiternplatz schon sehr fertig aus: Bereits sind zahlreiche Essensstände und Bars aufgestellt, die Festbänke fürs Volksschlager Open Air stehen zu einem grossen Teil und auch die Lindenbühne nimmt bereits Form an.

Noch kaum zu erkennen ist die Parkbühne. Fünf Gerüstbauer stehen im Gerippe der Bühne und geben sich Gerüstelement um Gerüstelement nach oben. Die Bühnenbögen liegen unbenutzt auf der Wiese. Festivalchef Christoph Bill erklärt:

«Beim Aufbau sieht es immer relativ schnell nach viel aus, die Detailarbeiten brauchen aber viel Zeit»

Die rund 100 Mitarbeiter, die jeden Tag am Festival-Gelände mitbauen, sind aber gut in der Zeit. Das schöne Wetter helfe, sagt Bill. Und die Tatsache, dass etwas mehr Leute im Einsatz stehen als sonst, um allfällige Corona-Ausfälle zu kompensieren.

Die Parkbühne steht erst als Gerippe da. Lilly-Anne Brugger

In der Nähe der Lindenbühne sind zwei Mitarbeiter bereits mit dem Bestücken der Kühlschränke beschäftigt. Auf der anderen Seite des Geländes, in der Beach Bar, stehen ebenfalls palettenweise Getränke bereit, die in die Kühlschränke eingelagert werden müssen. Daneben, in der Nähe der noch unfertigen Feldschlösschen-Lodge, stehen Rasenteppiche, Blätternetze und Kronleuchter zum Einbau bereit. Und auch der Aufbau des Nostalgie-Rades beginnt am Montagmorgen.

Christoph Bill ist froh, dass keine offiziellen Corona-Auflagen mehr berücksichtigt werden müssen. Aus der Erfahrung vom letzten Jahr stehen den Besuchern aber zahlreiche Desinfektionsstationen zur Verfügung und es gibt genügend Möglichkeiten, um sich die Hände zu waschen.

Aus einem Stück Wiese wird ein Zeltplatz

Auf dem Zeltplatz steht bereits der Sanitärbereich. Das Zelt der in der Nähe des Zeltplatzes gelegenen Waldbühne ist ebenfalls schon aufgestellt. Nun teilen die Mitarbeiter auf dem Campingplatz die einzelnen Parzellen, die die Zeltler dann auswählen dürfen, mit Flatterband ab.

«Der Zeltplatz öffnet jedoch erst am Donnerstag um 8 Uhr», mahnt Christoph Bill. Die Zeit bis zur Öffnung des Festivalgeländes werden die Mitarbeiter bis zur letzten Minute für den Aufbau nutzen. «Egal, wie gut wir in der Zeit sind, die letzten Arbeiten werden sowieso erst fünf Minuten vor Türöffnung erledigt», sagt Christoph Bill und lacht.

Von 2020 auf 2021 auf 2022 Das Heitere Open Air in der Vollversion wurde zuerst von 2020 auf 2021, später auf 2022 verschoben und findet nun vom 12. bis 14. August statt. Tickets und Voucher mit aufgedrucktem Datum August 2020 bzw. 2021 sind gültig für 2022 und verfallen anschliessend. Der Zeltplatz öffnet parallel zum VolksSchlager OpenAir am Donnerstag, 11. August, unabhängig vom Aufdruck auf dem Voucher.

Weitere Bilder vom Aufbau: