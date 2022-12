Zivilschutz Der Kanton hat fast 800'000 Schutzplätze für die Bevölkerung – aber wie finde ich im Notfall meinen Schutzraum? Seit der Nukleardrohung von Wladimir Putin und dem Beschuss des Atomkraftwerks Saporischja durch russische Truppen fragen sich immer mehr Menschen: Wo ist mein Schutzraum? Für den Kanton Luzern lassen sich die Standorte online abrufen, im Aargau braucht es Onlineformulare oder Anfragen bei der Wohngemeinde.

Schutzraumbezug durch eine Familie im Jahr 2001: Lange waren die Schutzplätze in den Kellern kein Thema, mit dem Ukraine-Krieg hat sich das geändert. Martin Ruetschi / Keystone

Mehr als eine Woche ist seit dem Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine vergangen, in den letzten Tagen wurden die Kämpfe härter, die Bilder von zerstörten Wohnhäusern und verwüsteten Innenstädten lösen Entsetzen aus. Noch mehr Sorgen machen sich die Menschen, seit der russische Präsident Putin seine Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat. Unruhe löste der Beschuss des Atomkraftwerks Saporischja durch russische Truppen in der Nacht auf Freitag aus – auch im Aargau.

Michael Schibli, Co-Präsident der Mitte-Partei Aarau Regio, schrieb auf Twitter, er haben schon Anrufe von Leuten bekommen, die ihn fragten, wo ihr Schutzraum sei.

Putin mit Kampfhandlungen in unmittelbarer Nähe eines Atomkraftwerkes bzw. Feuer auf dem Areal.



Das Kernkraftwerk #Saporischschja ist nur 2‘600 km von #Aarau entfernt. Ich habe schon Anrufe von besorgten SchweizerInnen erhalten, wo ihr Schutzbunker sei. — Michael Schibli (@MichaelSchibli) March 4, 2022

Auf Nachfrage sagt Schibli, der als Treuhänder und Liegenschaftsverwalter arbeitet, es handle sich um Mieterinnen und Mieter, die angerufen hätten. «Ich verweise die Leute in solchen Fällen an ihre Wohngemeinde, die ihnen Auskunft erteilen soll», sagt der Mitte-Politiker.

Aargauerin läuft mit Anfragen bei Gemeinde und Kanton auf

Karin Lehmann wohnt im Aargau und wollte wissen, wo sich ihr Schutzplatz befindet. Sie berichtet auf Twitter von ihren Erfahrungen: Zuerst rief Lehmann bei der Gemeinde an, von dort wurde sie an die Zivilschutzstelle Aargau weiterverwiesen. Dort hiess es laut Ihrem Tweet: «Das ist geheim, der Bund ist zuständig.»

Anruf Gemeinde: wo befindet sich der Schutzraum? Antwort: fragen sie die Zivilschutzstelle Aargau. Antwort Zivilschutzstelle: das ist geheim. Der Bund ist zuständig. God help us! — Karin Lehmann (@KarinLehmann13) March 4, 2022

Auch bei der AZ-Redaktion haben sich mehrere Leserinnen und Leser mit der Frage gemeldet, wie sie im Notfall ihren Schutzraum finden. Zuständig für die Schutzräume ist die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz des Departements Gesundheit und Soziales.

Zuteilung der Schutzräume wird erst im Ernstfall bekanntgegeben

«Für den geordneten Bezug der Schutzräume gibt es eine kantonsweite Zuweisungsplanung», sagt Sprecher Michel Hassler auf Anfrage. Diese wird auf der Basis der Gemeinderegister und einer speziell dafür geschaffenen Software wöchentlich nachgeführt. Hassler ergänzt:

«Die Bekanntgabe dieser Daten erfolgt auf Anordnung der Behörden, wenn es die Lage erfordert. Bei Anfragen aus der Bevölkerung können die Gemeinden mit Unterstützung der regionalen Zivilschutzorganisationen Auskünfte zum Thema Zuweisungsplanung erteilen.»

Geheim ist die Verteilung der Einwohnerinnen und Einwohner auf die einzelnen Schutzräume also nicht. «Die Zuweisungsplanung wird aufgrund der laufenden Aktualisierung aber nicht proaktiv kommuniziert», sagt der Sprecher.

Online-Abfrage der Schutzräume für den Kanton Luzern möglich

Eine kurze Onlinerecherche fördert die Website schutzraumzuweisung.ch zu Tage, auf der für den Kanton Luzern je nach Wohnadresse der Standort des Schutzraums angezeigt wird. Die AZ hat die Seite mit einer Adresse in Schongau getestet, das gleich jenseits der Kantonsgrenze zum Aargau liegt.

Auf der Website schutzraumzuweisung.ch lässt sich für jede Wohnadresse im Kanton Luzern der zugeteilte Schutzraum abrufen – der Aargau bietet diesen Service nicht an.

Für die Adresse werden zwei Schutzräume aufgeführt, dazu der Hinweis, dass die namentliche Zuweisung erst im Bedarfsfall veröffentlicht werde. Für den Aargau ist diese Abfrage nicht möglich – man kann zwar den Kanton anwählen, aber keine Gemeinden. «Diese Website ist uns nicht bekannt», sagt Sprecher Hassler und wiederholt, die Bekanntgabe der Daten zu den Schutzräumen erfolge auf Anordnung des Bundes, zudem müsse die definitive Zuteilung im Ernstfall überprüft werden.

Zivilschutzorganisation Zurzibiet hat ein Onlineformular aufgeschaltet

Die Zivilschutzorganisation Zurzibiet hat auf ihrer Website ein Formular aufgeschaltet, auf dem sich alle Einwohner eintragen können und dann Informationen zu ihrem Schutzraum erhalten. Sämtliche Einwohner des Zurzibiets seien grundsätzlich einem Schutzplatz zugewiesen, heisst es dort. Und weiter:

«Aufgrund von Bevölkerungsmutationen (Zu- und Wegzüge, Geburten und Todesfälle) sowie baulichen Änderungen erfolgt die Zuweisungsplanung rollend und kann sich ändern. Deshalb wird sie auch bewusst nicht veröffentlicht, kann aber auf Wunsch eingesehen werden.»

Die Zivilschutzorganisation schreibt, der Schutzraum befindet sich in der Regel im Kellergeschoss des Wohnhauses. Für Personen, die keinen Schutzplatz im Haus haben, in dem sie leben, ist ein Schutzplatz in einem Schutzraum in der Nähe vorgesehen. «Pro Person ist eine Fläche von einem Quadratmeter bzw. ein Raumvolumen von 2,5 Kubikmetern vorgeschrieben, was etwa dem Platz pro Person in einem Eisenbahnabteil erster Klasse entspricht», heisst es auf der Website weiter.

Kanton hat fast 800'000 Schutzplätze – Bau nicht mehr obligatorisch

Michel Hassler betont, im Aargau – wie in der ganzen Schweiz – stünden genügend Schutzplätze für alle Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung. Kantonsweit gibt es aktuell 784’192 Schutzplätze, was rund 110 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung im Aargau entspricht. Lange war der Bau von Schutzräumen obligatorisch, noch heute gilt die Pflicht im Aargau bei Neubauten von Wohnhäusern mit mehr als 38 Zimmern.

Mit der Überarbeitung der Verordnung über die Katastrophenhilfe und zivile Verteidigung des Kantons vom 6. Dezember 1995 wurde die rechtliche Grundlage zur Befreiung vom Schutzraumbau geschaffen. Diese Massnahmen hatten zum Ziel, eine Überproduktion an Schutzräumen zu verhindern. Gemeinden, die einen Deckungsgrad von über 110 Prozent ausweisen, können beim Kanton die Befreiung vom Schutzraumbau beantragen. Nach der Bewilligung bezahlen die Bauherren einen Ersatzbeitrag von 400 Franken pro erforderlichem Schutzplatz.