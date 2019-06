In unserer Mundart finden sich viele Sprichwörter und Redewendungen, in denen ein Weg vorkommt: «Viele Wege führen nach Rom», «der Weg ist da Ziel» oder «vom Weg abkommen», «auf dem Holzweg sein». Wege können sich teilen oder zusammenlaufen. Sie führen uns über Stock und Stein, durch Täler und über Berge, sie sind schmal oder geräumig breit. Manche ziehen sich scheinbar endlos lange bis zum Horizont hin, steigen im Zick-Zack steil Bergflanken empor oder verlaufen geschwungen durch die Landschaft. Wege führen immer irgendwo hin, sie haben einen Anfang und ein Ende.

Wege waren und sind auch in unserer digitalen Zeit ein Teil unseres Kommunikationssystems. Wegnamen prägen deshalb unsere Namenlandschaft. Ein besonderer Name lässt Georges Oeschger aus Gansingen nicht los. Er fragt, was Zwärewäg bedeutet und ob ein Bezug besteht zu «einen Weg zurechtmachen».

Folge einer Lautverschiebung

In der heutigen Sprachlandschaft liegt der Wortteil «Zwär» mehr als nur quer. An Zwär lässt sich auch mit viel Überlegen kein Mundartwort anschliessen. Zwärg, Zwärch tönen zwar ähnlich, aber haben keine Gemeinsamkeit damit. Nun ist Zwärewäg keine Gansinger Eigenheit. Der gleiche Name findet sich auch im thurgauischen Oberhofen und im schwyzerischen Schübelbach ist historisch ein Twer Wäg bezeugt. Die Wege des Herrn mögen unergründlich sein, hier ist der Fall aber klar.