Ziel der GLP ist: «2024 die erste Aargauer Regierungsrätin zu bekommen»

Portmann stellt erfreut fest, dass die GLP nicht mehr «nur» in städtischen Regionen punktet: «Der Stadt-Land-Graben schliesst sich langsam. Ein Superbeispiel ist die Wahl von Hampi Budmiger im Bezirk Muri.»

Was ändert nun? «Es gibt organisatorisch viel zu tun», sagt Portmann. Die GLP wird zudem im Ratsbüro betreffend Verteilung der Kommissionssitze und Präsidien vorstellig: «Heute teilen wir uns mit der EVP ein Kommissionspräsidium, jetzt wollen wir mindestens ein eigenes sowie zwei Sitze pro Kommission.» Auch wolle man vermehrt in Abstimmungskämpfen den Lead übernehmen.

Wo wollen sie punkten? Jetzt warte man die Auswertung des Energiegesetz-Neins ab. Für die GLP sei klar, dass ein Neuanlauf nötig ist. Dieser werde schon infolge der hängigen Volksinitiative, die massiv mehr Mittel zur Unterstützung von Gebäudesanierungen fordert, nötig.

Hier will die GLP Pflöcke einschlagen

Zudem kämpft die GLP für das CO2-Gesetz. Sie will aber auch zu den Beteiligungen des Kantons wieder vorstellig werden. Nicht nur bei Spitälern müsse man genau hinschauen, «auch bei der Axpo, die in China in Gas investieren will». Natürlich gebe es beim Umweltschutz sehr viel zu tun, etwa im Kampf gegen Mikroplastik. Auch wolle man beim Entwicklungsschwerpunkt Klima der Regierung mitwirken.

Für Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene

Die Liste der Themen, denen die GLP Schub geben will, ist lang: Sie fordert das Ausländerstimmrecht auf Gemeindeebene. Auch soll die Ausbildung der Schulleitungen vereinheitlicht und verbessert werden. Sie will Stimmrechtsalter 16, den Hausarzt-Mangel mit Anreizen angehen. Man setze sich ein, damit die Oberstufenreform nicht versandet. Wichtig seien die weitere Förderung der Elektromobilität, des Velo- und Fussverkehrs und der intelligenten Steuerung der Verkehrsströme.

Schliesslich will die GLP bei der Kinderbetreuung das aus ihrer Sicht ungenügende Gesetz anpassen, «indem Qualitätsnormen definiert und mindestens eine verstärkte kantonale Aufsicht über die für den Vollzug zuständigen Gemeinden sichergestellt wird».