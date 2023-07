Zeugenaufruf Unbekannter überfällt Coop Pronto in Aarburg und erbeutet Bargeld – Polizeifahndung blieb erfolglos In der Nacht auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter den Coop Pronto Shop in Aarburg überfallen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Der Coop Pronto an der Oltnerstrasse in Aarburg wurde am Dienstagabend zum Tatort eines Raubüberfalls. Der unbekannte Täter betrat kurz vor 23 Uhr die Filiale und forderte in Schweizerdeutsch Bargeld. Dabei richtete er ein Messer auf die Angestellte.

Der Tatort:

Daraufhin ergriff er mit dem erbeuteten Bargeld auf einem Fahrrad die Flucht. Trotz Fahndung blieb der Täter bis jetzt verschwunden. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der unbekannte Mann soll etwa 170-175 cm gross und von mittlerer Statur sein. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit Reissverschluss, graue Trainerhosen, schwarze Schuhe und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Er hatte zudem eine rote Denner-Einkaufstasche dabei.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Personen, die etwas beobachtet haben oder sonst helfen können, werden gebeten, sich beim Ermittlungsdienst Süd (062 835 80 26) zu melden. (fan)

