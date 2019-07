Zum Unfall kam es am Freitag im Laufe des historischen Gefechts am Zofinger Kinderfest: René Schindler, ein erfahrener Kanonier mit über 20 Jahren Gefechtserfahrung, wollte die Kanone zum zweiten Schuss nachladen. Beim Nachstopfen von Schwarzpulver kam es zu einer Nachzündung; die Kanone feuerte ihre Ladung ab, als Schindler noch mit dem Stöpsel am Hantieren war. Der Stöpsel flog weit über den Heiternplatz, traf aber zum Glück niemanden.

Augenzeuge filmte den Unfall mit der Kinderfest-Kanone

Ein Augenzeuge, der anonym bleiben möchte, hat den Vorfall gefilmt und das Videomaterial am Montag der Polizei übergeben. Der Zeuge beschreibt die Sekunden vor der Explosion in einem Mail an die AZ detailliert. Beim Nachladen der Kanone hantierten demnach zwei Personen hinten an der Kanone, während René Schindler mit «einem 1,2 Meter langen Stöpsel» die Kanone stopfte. Er habe die Kanone mit grossem Krafteinsatz sieben Mal gestopft, kurz nach dem letzten Stopfvorgang sei es dann zur heftigen Explosion gekommen. «Er hatte den Stöpsel noch in der Hand, als das Mündungsfeuer aus der Kanone kam», schreibt der Zeuge.