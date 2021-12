Zetzwil / Oberlunkhofen Zwei Seniorinnen verwechseln Brems- und Gaspedal und verursachen bei Volg-Filialen grossen Sachschaden Vor dem Volg-Laden haben zwei Seniorinnen in Zetzwil und Oberlunkhofen am Mittwoch die Herrschaft über ihren Wagen verloren. Während eines der Autos gegen das Schaufenster prallte, stiess das andere gegen ein Geländer.

Die Aargauer Kantonspolizei fasst die beiden Mitteilungen gleich in einem Schreiben zusammen. Denn die beiden Vorfälle, die sich am Mittwoch in Zetzwil und Oberlunkhofen abgespielt haben, sind fast identisch.

In Zetzwil war es eine 88-jährige Frau, welche ihren Wagen kurz nach 10.30 Uhr beim Volg-Laden parkieren wollte. Bei diesem Manöver verwechselte sie Brems- und Gaspedal und verlor die Herrschaft über ihren Wagen. Dieser prallte in der Folge gegen das Schaufenster.

Grosser Sachschaden am Auto der Seniorin. Kapo AG

Gegen 13 Uhr kam es vor dem Volg-Laden in Oberlunkhofen zu einem gleichartigen Selbstunfall. Dazu schreibt die Kantonspolizei: «Auch hier muss die 84-jährige Verursacherin die Pedale verwechselt haben.» Ihr Wagen prallte gegen das daneben parkierte Auto sowie gegen ein Geländer. Bei beiden Unfällen wurde niemand verletzt.

Das Auto wurde beim Unfall beschädigt. Kapo AG

Der Sachschaden ist beträchtlich. Die Kantonspolizei Aargau nahm beiden Seniorinnen den Führerausweis vorläufig ab. (cri)

