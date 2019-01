Der Aargau ist schon fast der sprichwörtliche Zersiedelungskanton, die Grenzen zwischen den Ortschaften vielerorts kaum oder gar nicht ausmachbar, einstöckige Bauten und Einfamilienhaussiedlungen an schönsten Lagen prägen das Landschaftsbild über weite Strecken. «So, wie in den letzten 20 Jahren in diesem Kanton gebaut worden ist, geht es nicht weiter», sagt der Aargauer Regierungsrat Stephan Attiger (FDP). Das Thema beschäftigt den Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und Umweltdepartements. Dass der Zersiedelung entgegengewirkt werden muss, findet auch der Baudirektor, wie er sagt. Nur nicht so, wie es die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen will.

Am 10. Februar wird über die Zersiedelungsinitiative abgestimmt. Im Volk hatte sie bei der ersten Umfrage des gfs Bern, die am 21. Dezember publiziert wurde, noch reichlich Zustimmung. Allerdings sei der Wert von 63 Prozent laut Autoren der Umfrage mit Vorsicht zu geniessen. Es handle sich üblicherweise bei der ersten Befragung um eine Momentaufnahme ohne direkte prognostische Absicht. Das Pendel könne mit Fortschreiten des Abstimmungskampfs noch in die andere Richtung ausschlagen. Die zweite Umfragewelle des gfs steht noch aus.

Geht es nach der Politik, würde die Zersiedelungsinitiative verworfen. Sowohl Bundesrat wie auch Parlament plus alle Kantone haben ihr eine Abfuhr erteilt. SP und Grüne sagen ja, ansonsten hat die Initiative auch bei den Parteien einen schweren Stand.

Langfristige Landschaftsplanung

Für die Windischerin Maja Haus, die Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, liegt es aber auf der Hand, warum die Bewohnerinnen des Agglokantons Aargau der Zersiedelungsinitiative zustimmen sollen. «Wenn sich die Menschen wirklich bewusst werden, was es heisst, dass immer mehr Land zugebaut wird, werden sie die Initiative annehmen», sagt sie. Zersiedelung bedeute nicht nur mehr Gebäude in der Landschaft, sondern auch mehr Strassen, um diese Siedlungen zu erschliessen. Hinzu komme, dass überall, wo gebaut wurde, keine Landwirtschaft betrieben werden kann.