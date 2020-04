Zeitungen verkaufen mehr Abos: Viele Leser – wenig Geld

Es war nur eine kleine Notiz im Mittwochs-Blatt: Es werden im Moment deutlich mehr Druckerzeugnisse abonniert, Zeitschriften aller Art zur Unterhaltung an langen Coronatagen, aber explizit auch Zeitungen. Natürlich ist das dem grossen Informationsbedürfnis in Krisenzeiten geschuldet. Aber es ist schon bemerkenswert, dass nicht nur online mehr geklickt wird, sondern auch die oft totgesagte Papierzeitung wieder mehr Zuspruch erhält.

Auch wenn ein Teil der Neuabonnenten auf Leute zurückgeht, welche die Zeitung nicht mehr im Café lesen können – der Abo-Gewinn macht Freude. Und er zeigt: Die Zeitung steht immer noch für Seriosität und Verlässlichkeit. Für viele Menschen ist es wichtig, dass sie etwas «in der Hand» halten und damit auch festhalten können.

Es ist ein bisschen zynisch: In dieser Zeit der Abo-Hausse sehen sich die Zeitungsverlage, die ja schon länger mit strukturellen Problemen kämpfen, mit lebensbedrohlichen Einnahmen-Verlusten konfrontiert. Der Werbemarkt ist, parallel zur Wirtschaft, komplett eingebrochen. Das Unternehmen CH Media (das auch diese Zeitung herausgibt) rechnet für April mit einem Verlust am Werbemarkt von 50 Prozent.

Herstellung und Vertrieb von Zeitungen sind ja teuer. Weil die Abnehmer dieses speziellen Produktes mit ihrem Obolus die Herstellungskosten noch nie gedeckt haben, sass hier stets ein Dritter mit am Tisch: die Werbewirtschaft. Deshalb kann in dieser Branche, ökonomisch eigentlich widersinnig, ein Nachfrage-Hoch mit einem Einnahmen-Tief einhergehen.

Worauf ich hinauswill: Die Zeitungsredaktionen erbringen eine enorme Service-Public-Leistung. Nicht nur in Krisenzeiten – aber in solchen schätzt man sie am meisten. Doch wer vergütet ihnen diese Leistung im Dienste von Demokratie und Öffentlichkeit? Heute sind, gesetzlich verankert, Service-Public- Abgeltungen via Gebühren für Radio und Fernsehen reserviert, vor allem für die SRG.

Das ist ungerecht. Es ist ganz wichtig, dass die Politik über die aktuelle Krise hinaus an diesem Knochen dranbleibt: Service- Public-Abgeltungen gehören nicht einzelnen Mediengattungen. Sie gehören allen, welche zur Information und Aufklärung der Bevölkerung beitragen. Und das sind ganz prioritär auch die Zeitungen.