Zeitreise in die Aargauer Industriegeschichte: Ausstellung «Von Menschen und Maschinen» feierlich eröffnet

Regierungsrat Urs Hofmann erwartete die Arbeiter und die Patrons trotzdem bereits in Windisch. Sein Grusswort an die nicht anwesenden Besucherinnen und Besucher richtete er via Videobotschaft aus. Auch Museumsdirektor Marco Castellaneta und Chefkurtator Ruedi Velhagen hielten ihre Reden zur Eröffnung auf Video fest.

Der Dampf steigt aus der Lokomotive empor, hoch hinaus über der Aarauer Bahnhof. Die «Habersack», Baujahr 1914, steht auf Gleis 1 und wartet auf seine Passagiere: Die historischen Personen – eigentlich Geschichtenvermittler, die an den verschiedenen Standorten von Museum Aargau tätig sind – verkörpern Patrons und Arbeiter aus dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Stilvoll gekleidet versinken sie vollends in ihrer Rolle. «Ich hoffe es hat genügend Schirmträger vor Ort», kommentiert eine Dame die Regentropfen, die auf das Fenster des historischen 1.Klasse-Abteils prasseln. Sogar der Zugchef trägt eine Originaluniform aus dem Jahr 1904.

Start der Ausstellung um ein halbes Jahr verschoben

«Von Menschen und Maschinen» hätte eigentlich im Frühling eröffnet werden sollen. Wegen Corona verschoben die Verantwortlichen von Museum Aargau die Sonderausstellung auf jetzt. «SBB Historic hat weiterhin und auf grosszügige Weise ihre Räume zur Verfügung gestellt und somit ermöglicht, dass die Ausstellung nicht annulliert werden musste», sagte Direktor Marco Castellaneta.

Die gesamte Ausstellung ist auf über 1000 Quadratmetern in drei Elemente aufgeteilt: Im ersten Raum taucht man ein in die unterschiedlichen Lebenswelten von Arbeiter und Patrons. Während die einen täglich bis zu 15 Stunden arbeiteten und auf engstem Raum nahe an der Armutsgrenze gemeinsam lebten, sieht man in der Wohnwelt der Patrons mit Porzellangeschirr gedeckte Tische und elegante Schuhe, die sie in ihrer Freizeit für den Opernbesuch trugen.

Im zweiten Teil der Ausstellung sind in einem spektakulären Spiegelsaal mehr als 150 Originalmaschinen, Objekte und Erfindungen ausgestellt, die die vielfältige Aargauer Industriegeschichte massgeblich prägten: Von der WESA-Modelleisenbahn, Aargauer Tabak- und Strohprodukte bis über zu den in Massen hergestellten Produkten wie dem Würfelzucker aus Rupperswil, die Staubsauger oder Haartrockner von Rotel, das Closomat, die Zahnbürste oder auch Skibindungen.

Die Ausstellung ist ab heute Freitag und bis am 1. Mai 2021 zu sehen

Im dritten und letzten Teil der Ausstellung, der «Arena», lädt die Sonderausstellung zur Diskussion, wie wir in Zukunft produzieren und konsumieren werden. Ein Roboter der Aargauer Firma Bachmann Engineering schweisst nebenbei selbstständig ein Metallobjekt. Der sogenannte Cobot kann in der direkten Zusammenarbeit mit Menschen eingesetzt werden. Statt den Menschen zu ersetzen, arbeiten sie gemeinsam.

«Tausende von Menschen - Arbeiterinnen und Arbeiter, Unternehmer, Tüftler, Schweizerinnen und Schweizer, Ausländerinnen und Ausländer - haben in unserem Kanton Industriegeschichte geschrieben. Zum ersten Mal ist es hier in Windisch möglich, diese enorme Vielfalt an Zeugnissen der Aargauer Industrie an einem Ort zu sehen», sagte Urs Hofmann.

Die Sonderausstellung «Von Menschen und «Maschinen» ist bis zum 1. Mai 2021 zu sehen.