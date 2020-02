Zeitgeschichte im Bild: Aargauer Unterwäsche – bei Bise eine Wohltat

Textilindustrie Wenn im Winter die Bise einen kalten Gruss aus Sibirien ins Mittelland schickt, ist es eine Wohltat, warme Aargauer Unterwäsche zu tragen. Das Bild aus dem Jahr 1950 zeigt Berge gestrickter Wäsche bei Tricotages Zimmerli und wie viel Handarbeit von Frauen nötig war. Die 1871 in Aarburg als Zimmerli & Cie gegründete Strickwarenfabrik geht auf Ida Pauline Zimmerli-Bäurlin (1829–1914) zurück. Sie unterrichtete an den Arbeitsschulen Brugg und Aarburg, bevor sie zu einer Pionierin der Schweizer Textilindustrie wurde. Mit der Weiterentwicklung der Lamb- Strickmaschine legte sie den Grundstein zur hiesigen Trikotindustrie. Die gerippt-gestrickte Oberwäsche und Unterwäsche war an der Pariser Weltausstellung von 1878 eine Neuheit. Heute gilt «Zimmerli of Switzerland» in puncto Qualität als weltweite Nummer 1, was die Herstellung von Herrenunterwäsche angeht. (az)