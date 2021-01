Seit ein paar Tagen kommen wir wieder vermehrt in den Genuss schöner Sonnenaufgänge. Das liegt beziehungsweise lag an der Föhnlage, die für einen wolkenlosen Himmel über den Alpen sorgte und so der Sonne und ihren morgenroten Strahlen den Weg frei machte bis in den Aargau. Klicken Sie sich durch die Leserbildergalerie!