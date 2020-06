Zehn Tage Sommerferien im Kanton Aargau, die Sie nicht so schnell vergessen werden

Wer mehr über Bremgarten erfahren will, kann an einer Stadtführung teilnehmen und dabei gleich den «Spittelturm» besteigen – der bedeutendste Überrest der städtischen Wehranlagen mit einem Gefängnisraum, der erst vor 20 Jahren entdeckt wurde.

Post auf Instagram: In der Mitte ist der Spittelturm zu sehen.

Wer Lust auf eine kühle Erfrischung hat, mietet sich am Bahnhof E-Bikes und radelt in einer guten halben Stunde hinauf an den Egelsee. Rund um den schönen Natursee gibt es Badeplätze mit Feuerstellen. Kinder und Jugendliche sind durch den Kletter- und Sprungturm stundenlang beschäftigt. Achtung: Picknick selbst mitbringen, es gibt keine Gastronomie in der Nähe des Egelsees.

Der Kletter- und Sprungturm am wunderschönen Egelsee bild: raegi.ch

Zum Abendessen stossen wir beim Mexikaner «El Mosquito» mit Mojitos auf den gelungenen Ferienauftakt an – gefolgt von authentischen Fajitas.

Wir übernachten im Gästehaus Spatz, eine rustikale Bleibe im Herzen der Altstadt von Bremgarten – und geniessen zum Dessert den hausgemachten Kuchen.

Tag 2: Mit dem Schlauchboot ins Wasserschloss

Heute gibt's Action! Wir fahren mit dem Schlauchboot auf der Reuss von Bremgarten bis ins Wasserschloss in Stilli, wo Aare, Limmat und Reuss zusammenfliessen. Diese Strecke gilt als «Königsklasse», denn die Reuss ist hier sehr abwechslungsreich und urtümlich – und daher auch nicht ganz ungefährlich, mit den erfahrenen Bootsführern aber ein Erlebnis für die ganze Familie. Sie kennen auch die idealen Plätze für einen Mittags- oder Apérohalt unterwegs.

Am Limmatspitz mitten im Wasserschloss, kurz vor Ende der Bootsfahrt, weiden die gemütlichen Wasserbüffel und schottischen Hochlandrinder und friedlich dazwischen geniessen Naturliebhaber ihr Picknick.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln geht's am Abend in die Bäderstadt Baden, wo wir drei Nächte bleiben. Übernachten kann man beispielsweise im Blue City Hotel mit der tollen Dachterrasse (Achtung, zurzeit noch geschlossen, Webseite checken!) oder der schattigen Gartenoase hinter dem Haus. Für's kleinere Budget gibt's eine charmante Jugendherberge direkt an der Limmat.

Tag 3: Entspannen in Baden

In der Sommerbeiz Kajüte an der Limmatpromenade wartet ein wunderbares Frühstück auf uns. Danach spazieren wir dem Uferweg entlang ins Bäderquartier, wo gerade nach Architekt Mario Bottas Plänen ein neues Thermalbad errichtet wird. Wer Lust hat, setzt sich neben der Baustelle sogar schnell in die öffentliche Badewanne mit fast 40 Grad warmem Thermalwasser – direkt ab Quelle.