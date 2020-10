Zehn Sitze dazugewonnen: Die grüne Welle erreicht den Aargau

Sie hatten allen Grund zu feiern: Im Kultur- und Kongresshaus (KUK) Aarau schossen kurz nach 15.30 Uhr aus einer Kanone Konfetti in die Luft. Die Freude und der Jubel bei den Grünliberalen (GLP) waren riesig. Sechs zusätzliche Sitze im Grossen Rat konnten sie für sich gewinnen, insgesamt besetzen sie damit neu 13 Sitze.

«Es bereitet mir eine wahnsinnige Freude und ich bin erleichtert», sagte Parteipräsident Beat Hiller bei der ausgelassenen Feier. «Wir haben erwartet, dass wir auf der grünen Welle, die wir vor einem Jahr hatten, mitreiten können. Aber, dass es zum Teil so grossartige Resultate geben würde, in einzelnen Ortschaften und in den Bezirken, damit hätten wir nicht gerechnet», sagte er am Nachmittag, noch bevor alle Bezirke ausgezählt waren. Das Ziel, so der Parteipräsident, seien zwölf Sitze gewesen. Das hätte eine Zunahme von fünf Sitzen bedeutet. Dass es nun noch einer mehr ist, überraschte die Partei.