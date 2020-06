Zank um die Prämienverbilligungen im Aargau: Im Grossen Rat kommt es zum grossen Ringen

Jedes Jahr muss der Grosse Rat auf Antrag der Regierung festlegen, wie viel der Kanton für die Verbilligung von Krankenkassenprämien ausgeben soll. Jedes Jahr führt dies im Parlament zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Von rechts kommt jeweils die Klage darüber, wie stark diese Kosten steigen, derweil von links massive Aufstockungsbegehren kommen. Vor einem Jahr klagte die SP den Aargau gar ein, weil der Grosse Rat ihres Erachtens ein Bundesgerichtsurteil, das den Kanton Luzern zu mehr Zahlungen verpflichtete, nicht angemessen berücksichtigt hat. Das Verwaltungsgericht trat allerdings auf das von der SP angestrengte Normenkontrollbegehren nicht ein.

Rechte will weniger, Linke mehr

Jetzt kommt es im Grossen Rat wieder zum grossen Ringen, und zwar am 23. Juni. Für 2021 will die Regierung 133,5 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Eine rechte Kommissionsminderheit findet, 130 Millionen seien genug. Umgekehrt wird in der Ratsdebatte eine linke Minderheit erneut massiv mehr Geld fordern, nämlich 152,9 Millionen Franken.