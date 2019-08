Über die Gründe erfährt man beim Kanton nichts. Man habe noch keine Zahlen zu den Wohnungsbeständen und deshalb könne man nicht sagen, ob auch weniger gebaut wurde. Eine UBS-Studie des Immobilienmarktes Schweiz von Anfang Jahr zeigt aber, dass die Baugesuche und -bewilligungen 2018 rückläufig waren und mit 54'000 respektive 51'000 den tiefsten Stand seit 2011 erreichten. Ein Trend, der sich in der ersten Hälfte 2019 fortsetzte. Insbesondere die Baubewilligungen gingen in den letzten vier Quartalen deutlich zurück und fielen um 16 Prozent auf noch 45'000 Bewilligungen pro Jahr in der Schweiz.

Ist der Bauboom vorbei oder nur gebremst?

Ist der Bauboom also vorbei? «Wir stellen fest, dass deutlich weniger gebaut wird als vor einem Jahr», sagt Thomas Sommerhalder, UBS-Chef der Regionen Solothurn und Aargau. Deswegen von einem Ende des Booms zu sprechen, wäre jedoch verfrüht. Denn, so Sommerhalder: «Ich finde die Leerstände im Kanton teilweise dramatisch. Gewisse Gebiete im Aargau sind diesbezüglich auf dem Niveau von Jura oder Schaffhausen West. Zum Teil wurde sehr viel gebaut und ich frage mich, wer dort wohnen soll?»