Zahl der arbeitslosen Personen im Aargau nimmt weiter zu: Quote steigt auf 3,8 Prozent

Gleich wie die schweizweite Quote (3,5 Prozent) stieg die Aargauer somit um 0,2 Prozent. Sie liegt ausserdem weiterhin höher als die nationale Quote.

(mma) 14'470 Arbeitslose verzeichneten die Aargauer Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) Ende Dezember 2020. Davon seien 8'419 Männer (58 Prozent) und 6'051 Frauen (42 Prozent), meldet der Kanton Aargau am Freitagmorgen. Insgesamt sind das 893 Menschen mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote steigt somit auf 3,8 Prozent.

Zunahme bei der Kurzarbeit

Ende Dezember verfügten rund 3'350 Betriebe über eine gültige Bewilligung für Kurzarbeit. Das sind 150 mehr als im Vormonat). Potentiell von Kurzarbeit betroffen in diesen Betrieben sind knapp 31'000 Personen (plus rund 1'000 gegenüber dem Vormonat), vermeldet der Kanton in seiner Mitteilung.