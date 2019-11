Yvonne Feri war die Grünen-Favoritin — Gallati erhielt wenig Unterstützung von den Jungen

Jean-Pierre Gallati (SVP) und Yvonne Feri (SP) machten im ersten Wahlgang der Regierungsratsersatzwahl vom 20. Oktober die besten Resultate. Das lag unter anderem daran, dass die Wählerschaft beider Parteien im Aargau gross genug ist, und ihre Kandidatur auch stark unterstützten.

Die SVP-Wählerschaft stand mit 87 Prozent praktisch geschlossen hinter Gallati, diejenige der SP mit 81 Prozent fast ebenso einheitlich hinter Feri. Dies zeigt eine der AZ vorliegende, ganz neue Auswertung einer Umfrage bei 2132 Wahlberechtigten des Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA).

Jeder vierte Freisinnige setzte auf Gallati

Von solch starkem internen Rückenwind wie Gallati und Feri konnten die anderen Kandidierenden nicht einmal träumen. So bekam die Grünliberale Doris Aebi nur 61 Prozent «ihrer» GLP-Stimmen. Trotz ihrer Vergangenheit als einstige Solothurner SP-Kantonsrätin konnte Aebi bei den Sozialdemokraten nicht punkten. Nur jede 20. SP-Stimme ging an sie. Jeanine Glarner (FDP) musste sich gar mit 52 Prozent und damit mit nur jeder zweiten freisinnigen Stimme bescheiden.

Am schlimmsten traf es den Hausarzt Severin Lüscher: Nur vier von zehn «seiner» grün Wählenden gaben ihm die Stimme. Sogar leicht mehr (41 Prozent) zogen Yvonne Feri vor. Offensichtlich gewichteten viele Grüne das Argument, dass die Regierung nicht frauenlos werden soll, deutlich höher.

Frauen setzten stärker auf Feri und Lüscher

Insgesamt waren die Geschlechterunterschiede indes im Vergleich aller Kandidierenden nicht sehr stark ausgeprägt. Tendenziell besser gewählt von Männern wurden Gallati (SVP) und Jeanine Glarner (FDP). Besser bei Frauen haben Feri (SP) und Lüscher (Grüne) abgeschnitten. Bei Aebi (GLP) war das Verhältnis zwischen Wählern und Wählerinnen ausgeglichen.

Da von der CVP niemand antrat, konnte die Wählerschaft ihre Stimme frei vergeben, was sie auch tat: 27 Prozent gingen an Glarner, 25 Prozent an Feri, 21 Prozent an Aebi, 14 Prozent an Gallati und 8 Prozent an Lüscher.

Die Nachbefragung von Uwe Serdült, Thomas Milic und Salim Brüggemann vom ZDA zeigt weitere Besonderheiten. Die drei Politologen kommen zum Schluss, dass es Glarner, Aebi und Lüscher nur zu Achtungserfolgen reichte. Während sich Gallati auf der Links-rechts-Achse ganz klar als Kandidat der Rechten profilierte, sei Feris Unterstützung ebenso deutlich im linken Lager angesiedelt gewesen.