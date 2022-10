Würenlos/Lenzburg Mutmassliche Kriminaltouristen: Drei Franzosen und zwei Rumänen festgenommen Auf der A1-Raststätte Würenlos sowie in Lenzburg kontrollierte die Polizei insgesamt fünf Männer. Da der dringende Verdacht im Raum steht, dass diese auf Einbruchstour waren, wurden alle festgenommen.

Einer Patrouille der Kantonspolizei Aargau fielen am Dienstagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr auf der A1-Raststätte Würenlos drei Männer auf. Bereits bei der ersten Grobkontrolle ergaben sich laut einer Mitteilung der Kantonspolizei bereits Ungereimtheiten, was die Polizisten daraufhin veranlasste, das Trio genauer unter die Lupe zu nehmen. Dabei handelte es sich um drei Franzosen im Alter von 22, 25 und 31 Jahren, die allesamt keinen Wohnsitz in der Schweiz haben.

Zwei der Männer hatten bei der Kontrolle versucht, falsche Personalien anzugeben. Keiner der Männer war im Besitz eines Führerausweises. Dafür war einer von ihnen bereits im Fahndungsregister zur Verhaftung ausgeschrieben.

Im französischen Auto, mit dem die drei unterwegs waren, stiess die Polizei auf mutmassliche Einbruchsutensilien sowie neuwertige Elektronikartikel, bei denen es sich um mögliches Diebesgut handeln könnte. Die Kantonspolizei nahm die drei Verdächtigen für weitere Ermittlungen fest.

An der Haustüre gerüttelt

Ebenfalls am Dienstagnachmittag bemerkte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Gustav Henckell-Strasse in Lenzburg, wie ein Mann an ihrer verschlossenen Haustüre rüttelte. Sie schilderte den sonderbaren Vorfall ihrem Sohn, der wenig später nach Hause kam. Dieser schaute sich Videobilder der privaten Überwachungskamera an und realisierte, dass er dem Unbekannten gerade noch in der Nähe begegnet war.

Daraufhin machte sich der Sohn auf die Suche, entdeckte den Verdächtigen und einen Begleiter beim Bahnhof Lenzburg und verständigte die Polizei. Die ausgerückten Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Lenzburg kontrollierten die Verdächtigen – zwei Rumänen im Alter von 34 Jahren ohne Wohnsitz in der Schweiz.

Wie Abklärungen zeigten, sind die beiden Männer in Deutschland wegen Einbruchs und sonstigen Vermögensdelikten bereits polizeibekannt. Ihre Anwesenheit im fraglichen Wohnquartier konnten die Rumänen laut Polizei nicht begründen. Nachdem davon auszugehen war, dass sie auf Einbruchstour waren, wurden beide ebenfalls für weitere Ermittlungen festgenommen. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: