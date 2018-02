Unternehmer und Grossrat Benjamin Giezendanner ist bestürzt. «Normalerweise wird eine Firma sofort dichtgemacht, wenn sie Brandschutzauflagen nicht einhält.»

Umso erstaunter sei er, dass in der Halle, in der am Mittwoch ein Auto in Brand geriet und einen Grossbrand auslöste, jahrelang herumgemurkst werden konnte.

Die Giezendanner Transporte AG befindet sich auf demselben Industriegelände. Ob Kanton oder Gemeinde ihre Aufsichtspflicht oder ein Eingreifen versäumt haben?

Giezendanner lässt dies offen, sagt lediglich: «Der Kanton ist gefordert, jetzt durchzugreifen.» Nur für den äussersten Fall behält sich der SVP-Grossrat vor, einen politischen Vorstoss einzureichen.