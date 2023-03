Würenlos / Walterswil Zwei Unfälle wegen nasser Fahrbahn auf der A1 – keine Verletzten, aber ein Billett-Entzug In Würenlos und Walterswil ist es auf der Autobahn A1 in der Nacht auf Donnerstag zu je einem Selbstunfall gekommen. Grund war bei beiden Vorfällen die nasse Fahrbahn. Verletzt worden ist niemand.

Der erste der beiden Selbstunfälle ereignete sich gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gegen 1.30 Uhr war ein Mann auf der A1 bei Würenlos unterwegs. In Richtung Zürich fahrend geriet der Lenker eines BMW M4 auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte heftig gegen die Mittelleitplanke. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Am Auto entstand hingegen Totalschaden, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Auch wurde die Leitplanke beschädigt.

Der BMW ist nicht mehr fahrtauglich. Kapo AG

Kurz nach 3 Uhr kam es dann bei Walterswil in Richtung Bern zu einem ähnlichen Unfall. Dabei geriet ein Nissan Pick-up ausser Kontrolle und wurde gegen die Leitplanke geschleudert. Nach kurzem Halt sei der Lenker aber weitergefahren, schreibt die Kantonspolizei Aargau.

Von Augenzeugen verständigt nahm die Polizei aber die Fahndung auf und konnte den Wagen wenig später in Oftringen stoppen. Der 39-jährige Lenker war unverletzt, jedoch alkoholisiert. Deshalb nahm ihm die Kantonspolizei den Führerausweis ab. (cri)

