Würenlos Die Polizei schliesst technische Ursache für den Brand im Pferdestall aus – und sucht weiterhin Zeugen Am Montagabend ist es in Würenlos zu einem Brand in einem Pferdestall gekommen. Die über 30 Tiere konnten gerettet werden und kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ist derweil für die Aufklärung der Brandursache auf Hinweise angewiesen.

4 Bilder 4 Bilder In der Nacht auf den 13. April hat es in einem Pferdestall in Würenlos gebrannt. Kapo AG

(az) Der Brand ereignete sich am Montag, 12. April 2021, kurz nach 22.30 Uhr. An der Grosszelgstrasse in Würenlos brannte ein Strohlager einer grossen Pferdeanlage und verursachte grossen Sachschaden. Dank viel Glück und den schnell vor Ort eintreffenden Einsatzkräften und freiwilligen Helfern konnten die 32 Pferde unversehrt aus den Stallungen gebracht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurde in der Zwischenzeit durch die Kriminalpolizei der Kantonspolizei Aargau aufgenommen. Eine technische Ursache kann ausgeschlossen werden, weshalb eine Brandstiftung oder allenfalls eine fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst im Vordergrund steht.

Die Polizei ist auf Auskunftspersonen angewiesen. Personen, welche in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sind gebeten, sich mit der Dezentralen Ermittlung in Baden (Tel. 056 200 11 11) in Verbindung zu setzen.

Aktuelle Polizeibilder