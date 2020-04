Wort zum Tag auf Instagram, Pfarrer-Gedanken auf Youtube: Aargauer Kirchgemeinden setzen auf soziale Medien

Die Kirchgemeinden im Bezirk Brugg setzen in der Coronakrise über Ostern auf die neuen Medien. In Auenstein stellt der reformierte Pfarrer Árpád Ferencz in der Karwoche jeden Tag einen «Pfarrgedanken» auf Youtube. Auf Wunsch wird einem dieser sogar per Whatsapp zugeschickt. Auf Instagram setzt man in der reformierten Kirche Bözen. Zu Beginn und am Ende der Woche werden jeweils ein «Wort zum Tag» – abwechselnd von Pfarrer Peter Lüscher und Pfarrerin Katharina Thieme-Marti auf der eigenen Homepage und über Instagram publiziert.

In der Reformierten Kirchgemeinde Bözberg-Mönthal findet am Karfreitag und Ostersonntag jeweils ein kompletter Gottesdienst statt, allerdings ist dieser nicht öffentlich. Er wird vorgängig aufgenommen und als Audio-Datei auf der Homepage zur Verfügung gestellt. Für die Osternacht wird zusätzlich ein Film online gestellt. Unter dem Titel «Musik und Wort» stellt die Reformierte Kirche Brugg seit dem 2. April eine tägliche Audio-Andacht auf der Homepage zur Verfügung. Die Reformierte Kirche in Birr lädt während des Lockdowns jeden Sonntag einen Gottesdienst als PDF-Datei zum Lesen und auf Youtube zum Anhören hoch.

Die Reformierte Kirchgemeinde Rein, zu der die politischen Gemeinden Remigen, Rüfenach, Villigen, Würenlingen sowie die Ortsteile Brugg-Lauffohr und Siggenthal-Station gehören, setzt ebenfalls auf die Online-Gottesdienste bei Youtube. Pfarrer Matthijs van Zwieten de Blom feierte bereits am 15. März den ersten Online-Gottesdienst: «Ein eigenartiges Gefühl war es schon, so ganz allein mit der Kamera in der Kirche. Aber ich hatte das Bedürfnis, einen Gottesdienst zu feiern, und darum hab ich es einfach gemacht», sagt er auf der Homepage.

Videogottesdienst Reformierte Kirche Rein, Sonntag, 29. März 2020