In Zofingen ist es am späteren Dienstagnachmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Aargauer Kantonspolizei berichtete auf Twitter von einem Brand mit starker Rauchentwicklung an der Frikartstrasse.

Wie TeleM1 berichtet, mussten alle Bewohner evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Der Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt.

Aktuelle Polizeibilder