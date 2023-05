Wohnen Transparenz bei Vormieten und Vorkaufsrecht für Gemeinden: Das sind die SP-Rezepte gegen Wohnungsnot Zu einem vernünftigen Preis eine passende Wohnung zu finden, wird auch im Aargau zunehmend schwierig. Mit zwei Vorstössen im Grossen Rat will die SP dies ändern: Hausbesitzer sollen die Vormiete bekannt geben müssen und Gemeinden sollen ein Vorkaufsrecht für Liegenschaften erhalten.

Andrang bei der Besichtigung: Auch im Aargau wird es schwieriger, eine passende Wohnung zu einem vernünftigen Preis zu finden. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Schon im März nahm die SP die Wohnungsnot im Aargau politisch auf: Zuerst forderten zwei Grossrätinnen eine Auslegeordnung zur Entwicklung der Mietkosten, dann verlangten die Sozialdemokraten, dass der Kanton einen Förderungsfond für gemeinnützigen Wohnungsbau einrichten solle. Noch bevor diese zwei Vorstösse von der Regierung beantwortet wurden, legt die SP mit weiteren Forderungen nach.

Zusammen mit den Grünen hat die Fraktion am Dienstag eine Motion eingereicht, die mehr Transparenz bei den Mietzinsen verlangt. Der Regierungsrat solle die gesetzlichen Grundlagen schaffen, dass im Fall einer Wohnungsnot «die Anfangsmietzinse mittels Formular offengelegt werden», heisst es im Vorstoss, den Lelia Hunziker als Sprecherin vertritt.

Mietzins-Transparenz schon in neun Kantonen

Wenn ein Hausbesitzer einer neuen Mieterin den früheren Mietzins bekannt geben müsse, könnten übertriebene Erhöhungen einfacher erkannt und angefochten werde. Transparenz bei den Vormieten wirke vorbeugend gegen willkürliche Mietzinserhöhungen und sei ein wichtiges Mittel zum Erhalt von bezahlbarem Wohnraum, heisst es zur Begründung.

Mit einer Bekanntgabe wird laut SP das Vertrauen zwischen Vermieterinnen und Mietern gestärkt, gerechtfertigte Erhöhungen seien immer noch möglich. Neun Kantone haben bereits transparente Vormieten eingeführt. «Die Erfahrung zeigt: Das Instrument funktioniert und wirkt präventiv gegen zu hohe Mieten», schreibt die SP.

Gemeinden sollen Vorkaufsrecht für Liegenschaften erhalten

In einem zweiten Vorstoss verlangt die SP Aargau, dass Gemeinden ein Vorkaufsrecht erhalten sollen, wenn eine Liegenschaft veräussert wird. Davon versprechen sich die Sozialdemokraten mehr bezahlbaren Wohnraum im Aargau. «Das öffentliche Interesse an einer guten Durchmischung von zahlbarem Wohnraum ist gegeben, das Recht auf Zugang dazu in der Verfassung des Kantons verankert», argumentiert Claudia Rohrer, Co-Fraktionspräsidentin der SP Aargau.

Ältere Menschen müssten grössere Liegenschaften aufgeben können und im Umfeld zahlbaren Wohnraum finden, damit die grossen Wohnungen für Familien zur Verfügung stehen, schreibt die SP. Der Verbleib in grossen Liegenschaften wegen zu hoher neuer Mietzinsen verhindere eine gesunde Wohnmobilität innerhalb der Gemeinde. «Bezahlbarer Wohnraum darf kein Luxus sein, Immobilien dürfen nicht als Anlageobjekte für überzogene Renditen dienen», sagt Stefan Dietrich, Co-Präsident der SP.

Das unlimitierte Vorkaufsrecht soll nach dem Willen der SP nicht direkt in den Markt eingreifen. Grundeigentümer wären dadurch wirtschaftlich nicht schlechter gestellt als beim freihändigen Verkauf. Und bei einem Handwechsel infolge Erbgangs oder Schenkung innerhalb der Familie soll das Vorkaufsrecht der Gemeinde nicht greifen.