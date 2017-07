An der Hofstrasse, die oberhalb der Deponiehalle vorbeiführt, stehen die Bauprofile für zehn Einfamilienhäuser (davon acht freistehende). Die P&S Haus AG, eine Tochter der Landolfi Group, will auf dem 52 Aren grossen Grundstück 5,2 Millionen Franken verbauen. Zum Verkauf steht auch das 1992 renovierte Bauernhaus in der Mitte der Parzelle (Preis: 1,195 Mio. Fr.).

Das Baugesuch für die Satteldach-Häusern liegt bis Mitte August auf. Das Grundstück liegt in der Zone W1. Im Zonenplan ist eine Lärmbelastung vorgemerkt: Das heisst, die Immissionen dürfen höher sein als in normalen Wohnzonen. Zu hören ist das Rauschen der A1.

Bilder von den Rückbauarbeiten in der Sondermülldeponie Kölliken: